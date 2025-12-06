Money Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी है यह चीज? पर्स से तुरंत निकाल दें, मां लक्ष्मी होंगी नाराज

Vastu Tips for Money​: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आते ही खत्म हो जाता है। जेब में पैसा न टिकना आपकी आदत नहीं, बल्कि पर्स भी इसकी वजह हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में रखी चीजें भी धन प्रवाह को रोक सकती हैं। इससे पहले कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, इस लेख से समझिए कौन-सी चीजें पर्स में रखना गलत माना जाता है।