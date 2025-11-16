Patrika LogoSwitch to English

वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये 3 असरदार वास्तु उपाय

Vastu Tips for Money : क्या पैसा पानी की तरह बह जाता है? वास्तु के इन शक्तिशाली उपायों को जानें! पर्स में 3 इलायची, 9 लौंग और 4 चक्र फूल रखकर खर्चों पर लगाम लगाएं और धन आकर्षित करें।

2 min read
भारत

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 16, 2025

Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये असरदार वास्तु उपाय

Vastu Tips for Money :वास्तु से धन लाभ: पर्स में रखें 3 इलायची, 9 लौंग, 4 चक्र फूल, पैसा टिकेना शुरू हो सकता है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vastu Tips for Money : हर कोई चाहता है कि उसकी जेब में हमेशा पैसा रहे और किस्मत भी साथ दे। लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के कई तरीके अपनाते हैं, फिर भी कई बार सबकुछ मन मुताबिक नहीं होता। बहुत बार इसकी वजह घर या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी में कमी या वास्तु में गड़बड़ी होती है।

वास्तु शास्त्र और पुराने अनुभवों के मुताबिक, अगर आप अपने बटुए में कुछ खास चीजें रखें तो पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं, नए मौके मिल सकते हैं, और काम-धंधे में भी तरक्की मिलती है। आज मैं आपको चार ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, जो हमेशा आपके बटुए में होनी चाहिए।

1. 3 इलायची

    इलायची सिर्फ चाय या मिठाई के लिए नहीं है। ये आपके खर्चों पर भी ब्रेक लगा सकती है। अगर लगता है कि पैसा हमेशा फिसल जाता है, या महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है, तो बस ताजी इलायची बटुए में रख लें। इससे खर्चे कंट्रोल में रहते हैं, पैसे की चिंता कम होती है, और धन का फ्लो बना रहता है। बटुआ खोलते ही इलायची की खुशबू आपको समृद्धि का अहसास दिलाएगी।

    कैसे रखें:

    बस बटुए में 3 ताजी इलायची की फलियां रख लें। जब भी बटुआ खोलेंगे, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी और दौलत की याद दिलाएंगी।

    2. 9 लौंग

      लौंग मसाला तो है ही, पर ये बटुए में रखने से निगेटिव एनर्जी और दूसरों की जलन से भी बचाती है। हमारे आस-पास की एनर्जी सीधा हमारे पैसों पर असर डालती है, इसीलिए खुद को और अपने फाइनेंशियल फैसलों को सुरक्षित रखना जरूरी है।

      लौंग के फायदे:

      • बुरी नजर और जलन से बचाव।
      • पैसों से जुड़े फैसलों में साफ सोच।
      • पॉजिटिव और सुरक्षित माहौल।

      कैसे रखें:

      अपने बटुए में एक छोटे डिब्बे या जेब में 9 लौंग रखें। इन्हें साफ और ताजा रखें, जब लगे सूख गई हैं तो बदल लें। लौंग न सिर्फ पैसों की वजह से मददगार है, बल्कि मन को भी शांति और आत्मविश्वास देती है।

      3. 4 चक्र फूल (स्टार ऐनीज)

        चक्र फूल को व्यापार और नौकरी में किस्मत चमकाने वाला माना जाता है। इसमें ऐसी एनर्जी होती है जो आपके लिए नए मौके और सफलता को खींच लाती है।

        चक्र फूल के फायदे:

        • बिज़नेस या करियर में किस्मत साथ देती है।
        • फायदेमंद मौके मिलते हैं।
        • ऑफिस या काम की जगह पर पॉजिटिव असर पड़ता है।

        कैसे रखें:
        चार चक्र फूल एक छोटी थैली में डालकर बटुए में रखें। इससे इनकी ताकत बनी रहती है और आपकी आर्थिक ग्रोथ को लगातार सपोर्ट मिलती है।

        Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!
        राशिफल
        Saptahik Rashifal 16 To 22 November

        Published on:

        16 Nov 2025 12:10 pm

        Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये 3 असरदार वास्तु उपाय

