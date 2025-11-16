Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये 3 असरदार वास्तु उपाय

इलायची सिर्फ चाय या मिठाई के लिए नहीं है। ये आपके खर्चों पर भी ब्रेक लगा सकती है। अगर लगता है कि पैसा हमेशा फिसल जाता है, या महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है, तो बस ताजी इलायची बटुए में रख लें। इससे खर्चे कंट्रोल में रहते हैं, पैसे की चिंता कम होती है, और धन का फ्लो बना रहता है। बटुआ खोलते ही इलायची की खुशबू आपको समृद्धि का अहसास दिलाएगी।