Vastu Tips for Money : अगर आपके पर्स में भी नहीं टिकता पैसा, तो तुरंत करें ये 3 असरदार वास्तु उपाय

Vastu Tips for Money :वास्तु से धन लाभ: पर्स में रखें 3 इलायची, 9 लौंग, 4 चक्र फूल, पैसा टिकेना शुरू हो सकता है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vastu Tips for Money : हर कोई चाहता है कि उसकी जेब में हमेशा पैसा रहे और किस्मत भी साथ दे। लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के कई तरीके अपनाते हैं, फिर भी कई बार सबकुछ मन मुताबिक नहीं होता। बहुत बार इसकी वजह घर या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी में कमी या वास्तु में गड़बड़ी होती है।
वास्तु शास्त्र और पुराने अनुभवों के मुताबिक, अगर आप अपने बटुए में कुछ खास चीजें रखें तो पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं, नए मौके मिल सकते हैं, और काम-धंधे में भी तरक्की मिलती है। आज मैं आपको चार ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ, जो हमेशा आपके बटुए में होनी चाहिए।
इलायची सिर्फ चाय या मिठाई के लिए नहीं है। ये आपके खर्चों पर भी ब्रेक लगा सकती है। अगर लगता है कि पैसा हमेशा फिसल जाता है, या महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है, तो बस ताजी इलायची बटुए में रख लें। इससे खर्चे कंट्रोल में रहते हैं, पैसे की चिंता कम होती है, और धन का फ्लो बना रहता है। बटुआ खोलते ही इलायची की खुशबू आपको समृद्धि का अहसास दिलाएगी।
कैसे रखें:
बस बटुए में 3 ताजी इलायची की फलियां रख लें। जब भी बटुआ खोलेंगे, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी और दौलत की याद दिलाएंगी।
लौंग मसाला तो है ही, पर ये बटुए में रखने से निगेटिव एनर्जी और दूसरों की जलन से भी बचाती है। हमारे आस-पास की एनर्जी सीधा हमारे पैसों पर असर डालती है, इसीलिए खुद को और अपने फाइनेंशियल फैसलों को सुरक्षित रखना जरूरी है।
कैसे रखें:
अपने बटुए में एक छोटे डिब्बे या जेब में 9 लौंग रखें। इन्हें साफ और ताजा रखें, जब लगे सूख गई हैं तो बदल लें। लौंग न सिर्फ पैसों की वजह से मददगार है, बल्कि मन को भी शांति और आत्मविश्वास देती है।
चक्र फूल को व्यापार और नौकरी में किस्मत चमकाने वाला माना जाता है। इसमें ऐसी एनर्जी होती है जो आपके लिए नए मौके और सफलता को खींच लाती है।
कैसे रखें:
चार चक्र फूल एक छोटी थैली में डालकर बटुए में रखें। इससे इनकी ताकत बनी रहती है और आपकी आर्थिक ग्रोथ को लगातार सपोर्ट मिलती है।
