Easy Vastu Tips for New Year: साल 2026 में करें वास्तु के ये सरल उपाय, सालभर मिलेगी सफलता

Easy Vastu Tips(PC: GEMINI GENERATED)
नए साल की शुरुआत हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए सुख, शांति, सफलता और समृद्धि लेकर आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि नए साल की शुरुआत सही उपायों के साथ की जाए, तो जीवन की कई परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। साल 2026 में ग्रहों की विशेष स्थिति को देखते हुए कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाकर आप पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य का साथ पा सकते हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां साफ-सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। नए साल के आगमन से पहले घर के हर कोने की अच्छी तरह सफाई करें। पूजा घर, रसोई, बेडरूम और खासकर पलंग के नीचे जमा पुराना सामान हटा दें। साफ और व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता दूर करता है।
साल 2026 में राहु ग्रह का प्रभाव महत्वपूर्ण माना गया है। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पारद (Mercury) से बना हाथी घर में लाना शुभ होता है। इसे लिविंग रूम या पूजा स्थान में रखें। मान्यता है कि पारद हाथी नौकरी, व्यापार और करियर में उन्नति दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है। यहां पंचधातु से बना नवरत्न कछुआ रखना अत्यंत शुभ होता है। कछुआ नौ ग्रहों का संतुलन बनाता है और घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता लाता है। यह उपाय पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक है।
उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में सुनहरे रंग की वस्तुएं या चाइनीज कॉइन्स रखना आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। नए साल में यह उपाय करने से धन की कमी दूर होती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं।
साल 2026 में शनि ग्रह का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम दिशा में शमी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह पौधा कर्मों के अच्छे फल देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। साथ ही दक्षिण-पश्चिम दिशा में मोर पंख रखने से राहु से जुड़ी बाधाएं भी दूर होती हैं।
चंद्रमा और शुक्र दोनों को संतुलित करने के लिए मोती शंख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे पूरे साल धन, वैभव और बरकत बनी रहती है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग