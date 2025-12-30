30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Easy Vastu Tips for New Year: साल 2026 में करें वास्तु के ये सरल उपाय, सालभर मिलेगी सफलता

नए साल 2026 में यदि आप घर की सफाई, पारद हाथी, नवरत्न कछुआ, मोती शंख, मोर पंख और शमी के पौधे जैसे सरल वास्तु उपाय अपनाते हैं, तो साल भर सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 30, 2025

Easy Vastu Tips(PC: GEMINI GENERATED)

Easy Vastu Tips(PC: GEMINI GENERATED)

नए साल की शुरुआत हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने और नई ऊर्जा लेकर आती है। हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए सुख, शांति, सफलता और समृद्धि लेकर आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि नए साल की शुरुआत सही उपायों के साथ की जाए, तो जीवन की कई परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। साल 2026 में ग्रहों की विशेष स्थिति को देखते हुए कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाकर आप पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य का साथ पा सकते हैं।

नए साल में घर की सफाई क्यों है जरूरी? (Importance of Home Cleaning in New Year)

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जहां साफ-सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। नए साल के आगमन से पहले घर के हर कोने की अच्छी तरह सफाई करें। पूजा घर, रसोई, बेडरूम और खासकर पलंग के नीचे जमा पुराना सामान हटा दें। साफ और व्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता दूर करता है।

पारद से बना हाथी (Parad Elephant for Rahu Shanti)

साल 2026 में राहु ग्रह का प्रभाव महत्वपूर्ण माना गया है। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए पारद (Mercury) से बना हाथी घर में लाना शुभ होता है। इसे लिविंग रूम या पूजा स्थान में रखें। मान्यता है कि पारद हाथी नौकरी, व्यापार और करियर में उन्नति दिलाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

यह भी पढ़ें: New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें

ईशान कोण में नवरत्न कछुआ (Navratna Turtle for Positive Energy)

ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है। यहां पंचधातु से बना नवरत्न कछुआ रखना अत्यंत शुभ होता है। कछुआ नौ ग्रहों का संतुलन बनाता है और घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और स्थिरता लाता है। यह उपाय पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक है।

धन वृद्धि के लिए उत्तर दिशा (North Direction for Wealth)

उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में सुनहरे रंग की वस्तुएं या चाइनीज कॉइन्स रखना आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। नए साल में यह उपाय करने से धन की कमी दूर होती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं।

शनि दोष से राहत के उपाय (Shani Remedies in Vastu)

साल 2026 में शनि ग्रह का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम दिशा में शमी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यह पौधा कर्मों के अच्छे फल देता है और जीवन में स्थिरता लाता है। साथ ही दक्षिण-पश्चिम दिशा में मोर पंख रखने से राहु से जुड़ी बाधाएं भी दूर होती हैं।

मोती शंख से बनी रहे बरकत (Moti Shankh for Prosperity)

चंद्रमा और शुक्र दोनों को संतुलित करने के लिए मोती शंख को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे पूरे साल धन, वैभव और बरकत बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

New Year Vastu Tips 2026: नया साल आने से पहले घर से बाहर करें ये 7 चीजें
धर्म/ज्योतिष
New Year Vastu Tips 2026 (pc: gemini generated)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 11:22 am

Published on:

30 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Easy Vastu Tips for New Year: साल 2026 में करें वास्तु के ये सरल उपाय, सालभर मिलेगी सफलता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shubh Muhurat For New Business: शुरू करना चाहते हैं कोई नया काम? राशिनुसार जानें शुभ समय

new business PC: freepik)
धर्म/ज्योतिष

Yearly Horoscope 2026: राशि अनुसार जानें धन, सफलता और मालामाल होने के अचूक उपाय

Yearly Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 30 दिसंबर : मेष में चंद्रमा और धनु में सूर्य, इन 5 राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ!

Aaj Ka Rashifal 30 December 2025
राशिफल

Mangal Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे गोचर, इन राशियों को भरेगी खाली झोली

Mangal Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Vastu Shastra Myths : वास्तु शास्त्र के प्रचलित मिथक, विवाह, शयनकक्ष, प्रवेश द्वार और करियर से जुड़ी सच्चाई

Vastu Shastra Myths
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.