30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Married Life Remedies 2026: वैवाहिक जीवन में हो रही है उठा-पटक तो पति-पत्नी दोनों मिलकर करें ये उपाय

नए साल 2026 में यदि पति-पत्नी साथ में भोजन करें, एक-दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान दें, नियमित पूजा, गौ सेवा और मंत्र जाप करें, तो वैवाहिक जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे दूर होती हैं और रिश्ते में प्रेम व मधुरता बढ़ती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 30, 2025

Married Life Remedies 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Married Life Remedies 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आना सामान्य है, लेकिन जब तनाव बहुत बढ़ जाए और ऐसा लगने लगे कि रिश्ता आगे चल पाना मुश्किल हो रहा है, तब समय रहते सही प्रयास करना जरूरी होता है। नए साल 2026 में यदि आप अपने दांपत्य जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता चाहते हैं, तो ये आसान उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं। इन उपायों को पति-पत्नी दोनों को मिलकर अपनाना चाहिए।

साथ में भोजन करने की आदत बनाएं

पति-पत्नी के बीच संवाद और भावनात्मक जुड़ाव के लिए साथ बैठकर भोजन करना बेहद जरूरी है। चाहे दोनों वर्किंग हों या नहीं, दिन में कम से कम दो बार—ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर—साथ में जरूर करें। इससे आपस की दूरी कम होती है और रिश्ते में अपनापन बढ़ता है।

कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें

एक-दूसरे की कमियां निकालने की बजाय कुछ समय के लिए उन्हें नजरअंदाज करें। अपने लाइफ पार्टनर की अच्छी बातों और गुणों पर फोकस करें। यह सोच रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और तनाव को धीरे-धीरे कम करती है।

घर में रोज करें भगवान विष्णु की आरती

घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाएं और प्रतिदिन सुबह या शाम भगवान विष्णु की आरती करें। कोशिश करें कि पति-पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हों। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा से घर में शांति, स्थिरता और प्रेम बना रहता है।

सप्ताह में एक दिन गौ सेवा

हर सप्ताह किसी एक दिन पति-पत्नी साथ मिलकर गौशाला जाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। गौ माता को प्रणाम करें और उनसे वैवाहिक सुख का आशीर्वाद मांगें। गौ सेवा से मन शांत होता है और नकारात्मकता दूर होती है।

मंत्र जाप से बढ़ेगी सकारात्मकता

पति-पत्नी दोनों रोज रुद्राक्ष की माला से “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें। यह जाप सुबह या शाम, जब भी समय मिले, किया जा सकता है। मंत्र जाप से मन शांत रहता है और रिश्तों में संतुलन आता है।

नकारात्मक लोगों से बनाएं दूरी

जो लोग आपके रिश्ते को लेकर नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। सकारात्मक सोच वाले मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं। यह आदत आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएगी।

ये भी पढ़ें

New Year Vastu Tips 2026: नए साल में क्या करें और क्या चीज भूलकर भी ना करें
धर्म/ज्योतिष
नए साल पर क्या करें और क्या नहीं (pc: gemini generated)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 06:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Married Life Remedies 2026: वैवाहिक जीवन में हो रही है उठा-पटक तो पति-पत्नी दोनों मिलकर करें ये उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

तुला वार्षिक राशिफल 2026 : शनि-गुरु के संयोग से बदलेगी किस्मत, जानें पूरा साल कैसा रहेगा

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Kanya Rashifal 2026 : कन्या राशिफल 2026: सपनों का आशियाना होगा हकीकत, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Kanya Rashifal 2026
राशिफल

Gajkesari Rajyog 2026: नये साल पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, गजकेसरी योग से मिलेगा भरपूर लाभ

Gajkesari Rajyog 2026
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 31 दिसंबर : पौष पुत्रदा एकादशी पर मेष से मीन तक जानिए किस राशि की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025
राशिफल

Tarot Rashifal : टैरो राशिफल : साल का आखिरी दिन, इन 10 राशियों पर होगी गणेश जी की कृपा, बरसेगा धन

Aaj Ka Tarot Rashifal 31 December
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.