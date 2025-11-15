Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर 2025): वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस सप्ताह बुध का तुला राशि में गोचर और शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण और मालव्य राजयोग बनेगा। डॉ. अनीष व्यास से जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का विस्तृत साप्ताहिक फल।

6 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Nov 15, 2025

Saptahik Rashifal 16 To 22 November

Saptahik Rashifal 16 To 22 November : साप्ताहिक राशिफल (16-22 नवंबर 2025) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवंबर माह का यह सप्ताह (16 से 22 नवंबर 2025) कई महत्वपूर्ण ग्रह-स्थितियों के कारण कुछ राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में बुध वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य के साथ युति करेंगे, जिससे त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग और रूचक राजयोग का निर्माण होगा। इसके बाद, बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनकी युति शुक्र ग्रह से होगी। इस शुभ युति के कारण लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इन शक्तिशाली राजयोगों और ग्रहों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ज्योतिषी डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल।

मेष राशि (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी जीवन से लेकर करियर-कारोबार तक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे।

करियर-कारोबार : सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस दौरान धन का लेनदेन सावधानी के साथ करना होगा अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको न सिर्फ कारोबार बल्कि अपने निजी जीवन में बैलेंस बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपके कारोबारी एवं आत्मीय रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतें और किसी का उपहास भूलकर भी न करें। यदि भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर स्वजनों के साथ विवाद चल रहा है तो उसे बजाय कोर्ट-कचहरी ले जाने के संवाद से दूर करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की फीलिंग्स की कद्र करें। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope)

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

करियर-कारोबार : सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल-मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर-परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी-साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर घर-परिवार के किसी सदस्य से तकरार हो सकती है। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा गलती होने पर आप अपने बॉस के गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाएं और सेहत का पूरा ख्याल रखें।
उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वत: दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक-कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है।

यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा। सप्ताह के अंत तक इस संबंध में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

रिश्ते-नाते मजबूत होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। लव लाइफ शानदार रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

करियर-कारोबार : सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें।

सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन की तमाम आपाधापी के बीच आप सप्ताह के उत्तरार्ध में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए धार्मिक-आध्यात्मिक स्थानों पर अपना समय बिताना पसंद करेंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता बनी रहेगी।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। ऐसे में अपने आत्मीय और प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए दूसरों की भावनाओं और अपेक्षाओं की कद्र करें।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए।

सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है। सिंह राशि के जातकों को अपने करियर और कारोबार की तरह निजी जीवन में भी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी।

इस सप्ताह परिस्थितियों के अनुसार आपको खुद तय करना होगा कि आपको कब परिवार के सदस्यों के साथ सख्त और कब नरम होना है। प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर पर हावी होने से बचें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें।
उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल दें।

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा।

इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद-विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें। राजनीति से जुड़े जो लोगों को उच्च पद या अहम जिम्मेदारी पाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको धन संबंधी समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान कुछ बड़े खर्च को पूरा करने के लिए आपके सामने उधार लेने की नौबत भी आ सकती है।

रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए अपने से बड़ों को सम्मान तथा छोटों की भावनाओं की कद्र करें और उन्हें समय-समय पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है।
उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का एक माला जप करें।

राशिफल

weekly horoscope

Published on:

15 Nov 2025 03:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

