Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नवंबर माह का यह सप्ताह (16 से 22 नवंबर 2025) कई महत्वपूर्ण ग्रह-स्थितियों के कारण कुछ राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में बुध वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य के साथ युति करेंगे, जिससे त्रिग्रही योग, बुधादित्य योग और रूचक राजयोग का निर्माण होगा। इसके बाद, बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उनकी युति शुक्र ग्रह से होगी। इस शुभ युति के कारण लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। इन शक्तिशाली राजयोगों और ग्रहों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ज्योतिषी डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल।