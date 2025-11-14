15 November 2025 Rashifal : आज का राशिफल (15 नवंबर) , शनि देव की कृपा से किन 4 राशियों को मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ?

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025 : आज, शनिवार 15 नवंबर 2025, का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। यह मार्गशीर्ष मास का 11वां दिन है, जब उत्पन्ना एकादशी का पवित्र व्रत रखा जाएगा। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्षदायिनी मानी जाती है। इसके अलावा, आज शनिवार होने के कारण न्याय के देवता शनि देव की विशेष कृपा सभी राशियों पर बनी रहेगी। सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के कारण, मिथुन और कन्या राशि समेत कुछ राशियों को आज आकस्मिक धन लाभ और कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, जबकि अन्य को सावधानी से दिन बिताना होगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, विस्तार से जानिए।