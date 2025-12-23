Makar Rashifal 2026: लव लाइफ में गुड न्यूज, पैसों का संकट…इसलिए खास रहेगा आपका 2026!

Makar TMakar Tarot Rashifal 2026: कैसा रहेगा मकर राशि वालों का नया साल?
Makar Tarot Rashifal 2026: नया साल 2026 कई संभावनाओं और उम्मीदें लेकर आ रहा है। इस नववर्ष के पहले आप सोच रहे होंगे कि, यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा ? मेरी पदोन्नति होगी या नहीं ? क्या इस साल शादी होगी ? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा ? क्या संतान सुख मिलेगा ? व्यापार में वृद्धि होगी या नही ? नौकरी लगेगी की नहीं जैसे प्रश्न। कुल मिलाकर साल 2026, सभी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। बस कुछ सावधानियां रखनी होंगी। हम सभी राशियों के आने वाले साल के बारे में आपको बताएंगे। इस सीरिज में आज, श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से समझिए, मकर राशि वालों के लिए नए साल में क्या खास है और किन गलतियों से उन्हें बचकर रहना होगा।
मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर: भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी।
मान्यता है कि, टैरो कार्ड रीडिंग का जन्म जन्म 14वीं सदी में यूरोप में इटली के आसपास हुआ। टैरो में 78 कार्ड होते हैं, जिसमें मेजर आर्काना के 22 कार्ड होते हैं। माइनर आर्काना के 56 कार्ड होते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। ये चार प्रमुख तत्व वैंड्स (आग), कप्स (जल), स्वॉर्ड्स (हवा) और पेंटाकल्स (पृथ्वी) को दिखाते हैं । हर कार्ड पर अलग-अलग चित्र होते हैं। सबका अपना विशेष अर्थ होता है।
ज्योतिषाचार्या और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मकर राशि वालों को साल 2026 में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। इस दौरान आपका अनुभव काम आएगा और हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि, एक के बाद एक चुनौतियों के सामने आने के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अप्रेल से जून तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन साल की शुरुआत में ही आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे।
नौकरीपेशा लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। प्रमोशन भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस साल का फर्स्ट फेज अच्छा रहेगा। दोस्तों का भी सपोर्ट मिलेगा। अप्रैल से मई इन तीन महीनों में कुछ चुनौतियां आ सकती। इस तरह इन तीन महीनों में आपको मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आपकी कई सारी इच्छाएं बाकी थीं, जिन्हें पूरा करने के लिए साल का पहला चरण शुभ है। जून के बाद व्यापार विस्तार के लिए नई यात्राएं होंगी, जिनसे नए संपर्क बनेंगे, जो आपके व्यवसाय को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वहीं साल का दूसरा चरण आर्थिक रूप से खर्चिला हो सकता है। इस कारण बचत कम हो पाएगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस वर्ष आपको अपनी हॉबी पूरा करने के भी अवसर मिलेंगे।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा बताती हैं कि, यह साल पैसों से जुड़े मामलों के लिए अहम साबित होगा। इस वर्ष आपको लाभ होगा। जैसे-जैसे आगे जाएंगे, विदेश से जुड़े शुभ काम होने के चांस बढ़ जाएंगे हालांकि, खर्चे भी होंगे, जिसका असर आपके बैंक बैलेंस पर दिखेगा। ऐसे में आप अभी से अपनी फायनांशियल प्लानिंग करना शुरू कर दें। आने वाले समय में आप प्रोजेक्ट की नींव डालने के लिए उत्साही रहेंगे।
अगर, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी है, तो जुलाई के बाद उसे पूरा करने के लिए आपको 1 वर्ष और मिलेगा, जिसमें आप वह लोन या अपनी जवाबदेही पूरी कर लेंगे। स्पेक्युलेशन में आप 3 वर्ष तक की प्लानिंग रखते हुए डिलीवरी बेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सकते हैं। इस साल या तो आपके पास खूब पैसा होगा या फिर आपके पास जितनी तेजी से धन आएगा, उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा।
यह कार्ड व्यापार का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन, ये भी ध्यान में रखना होगा कि , यह कार्ड आपको जल्दबाजी में काम करने से बचने के लिए सावधान कर रहा है। ऐसे में आपको ऐसी जगहों पर धन निवेश करने से बचना होगा, जिसमें हानि होने की प्रबल आशंका है। साथ ही, बेकार के कामों में धन खर्च करने से बचें। हालांकि, आपको लग सकता है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें।
एट ऑफ वैंड्स आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहा है कि, मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य लगभग पूरे साल अच्छा रहेगा। हालांकि, बुखार या वायरल जैसे रोगों से सावधान रहें और अपने खानपान का ध्यान रखें।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के मुताबिक, मकर वालों के साल के शुरुआती महीने बेहतर साबित होंगे। इस दौरान, आप काफी उत्साही नजर आएंगे और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होंगे। हालांकि, रिश्तों में निरसता की स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं, उनके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही इस मामले में तेजी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर विवाहितों के रिश्ते मजबूत होंगे।
उन्हें पार्टनर के प्रति जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत होगी। साल की शुरुआत में आप काफी भावनात्मक रहेंगे। यदि रिश्ता काफी लंबा होने के कारण थोड़ा बोरिंग हो गया था, तो इस साल आप दोनों के रिश्ते में नयापन और ताजगी देखने को मिलेगी। एट ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि, आप और पार्टनर अपने रिश्ते में खोए रहेंगे। ऐसे में, आपके रिश्ते में एक बार फिर से वह आकर्षण और प्यार मौजूद होगा, जो शुरुआत में हुआ करता था। इस राशि के सिंगल जातकों की मुलाकात साल में किसी खास से हो सकती है।
