Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 15 November 2025 : टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025: उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन पर टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष और कुंभ खर्च पर नियंत्रण रखें, सिंह को मिलेगा रुका धन और मान-सम्मान। वृषभ स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जबकि धनु और वृश्चिक को जल्दबाजी और क्रोध से बचना चाहिए। जानें आज सभी 12 राशियों का संपूर्ण टैरो भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 14, 2025

Tarot Card Reading 15 November 2025

Tarot Card Reading 15 November 2025 : टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 15 November 2025 : आज, 15 नवंबर 2025, शनिवार को मार्गशीर्ष मास का 11वां दिन है, जिसे उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार, सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शनि देव को समर्पित शनिवार का व्रत भी आज रखा जा सकता है। टैरो कार्ड्स की गणना से जानते हैं कि सभी 12 राशियों – मेष से लेकर मीन तक – के लिए आज का दिन करियर, वित्त, स्वास्थ्य और संबंधों के मामले में कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए जहां एक शानदार दिन और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं, वहीं वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्रोध व विवाद से बचने की सलाह दी जा रही है। नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें आज का संपूर्ण टैरो भविष्यफल

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है। मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। दिखावे या फिजूल के खर्च से दूर रहना है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स के अनुसार आज वृषभ राशिवालों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है। आज का दिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहना है वरना चोट लग सकती है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा साबित होगा। आज आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा, लेकिन खुद को एक्टिव रखना जरूरी है।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज थोड़ा ज्यादा ही जोश में रहेंगे। इस अवधि में आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। आज आपकी मुलाकात महत्वपूर्ण व्यक्ति से होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। रुका धन मिलेगा। समाज में इज्जत मिलेगी और व्यापार में नई शुरुआत के मौके बन रहे हैं।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा औसत से कम है। आज आपके कार्यस्थान पर अधिक प्रतिस्पर्धी रहेगी, पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशिवालों के लिए आज का दिन परिवार के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपके आसपास हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया जोड़ने की जरुरत है। समाज में भी इज्जत बढ़ेगी।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन को नियंत्रित करने की जरूरत है, जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है। । बच्चों के लिए भी ये वक्त खास फायदेमंद नहीं है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को सलाह है कि फिलहाल, ऐसा कोई भी कार्य न करें जो आपको बोझ लगे। आपका किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है। नजदीकी लोगों की वजह से परेशानी आ सकती है, सतर्क रहो।

संबंधित खबरें

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November

Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Reading 16 to 22 November

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025: सूर्य, बुध, गुरु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए धन-लाभ के योग

Mercury Retrograde 2025

Mercury Retrograde 2025 Effects : साल का आखिरी बुध वक्री, जानें 12 राशियों पर असर, उपाय और सावधानियां

Aaj ka Rashifal 14 November 2025

आज का राशिफल 14 नवंबर 2025 : माता लक्ष्मी किन 4 राशियों पर करेंगी कृपा? जानें चंद्रमा गोचर का महा-प्रभाव

Tarot Card Reading 14 November 2025

टैरो राशिफल 14 नवंबर 2025 : लक्ष्मी जी की कृपा से मेष-मीन को मिल सकता है धनलाभ, वृषभ-मिथुन को राहत

Margashirsha Amavasya Tarot Prediction

Margashirsha Amavasya : मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर को, ज्योतिष ने बताया इन राशि के लोग रहें सावधान

Surya Gochar 2025

Surya Gochar 2025 : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव, जानें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 November 2025

आज का राशिफल 13 नवंबर 2025 : मेष को विवाद, वृषभ को लाभ, जानिए सिंह, तुला, धनु, कुंभ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Tarot Card Reading 13 November 2025

टैरो राशिफल 13 नवंबर 2025 : 13 नवंबर को खुल सकते हैं धन के द्वार, कर्क और तुला राशि के लिए बन रहे हैं खास योग

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है।। जिस वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिलेगा। इस राशि के कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशिवालों आज अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है,मकान या गाड़ी पर खर्चा आ सकता है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स के अनुसार मीन राशि के लोगों को व्यापार आदि के मामले में बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है। आपको सलाह है कि आपको फिलहाल, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। ऑफिस में साथियों की मदद से अटके काम पूरे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025: सूर्य, बुध, गुरु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए धन-लाभ के योग
राशिफल
Weekly Tarot Reading 16 to 22 November
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 15 November 2025

टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November

Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

Weekly Tarot Reading 16 to 22 November

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025: सूर्य, बुध, गुरु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए धन-लाभ के योग

Aaj ka Rashifal 14 November 2025

आज का राशिफल 14 नवंबर 2025 : माता लक्ष्मी किन 4 राशियों पर करेंगी कृपा? जानें चंद्रमा गोचर का महा-प्रभाव

Tarot Card Reading 14 November 2025

टैरो राशिफल 14 नवंबर 2025 : लक्ष्मी जी की कृपा से मेष-मीन को मिल सकता है धनलाभ, वृषभ-मिथुन को राहत

Aaj Ka Rashifal 13 November 2025

आज का राशिफल 13 नवंबर 2025 : मेष को विवाद, वृषभ को लाभ, जानिए सिंह, तुला, धनु, कुंभ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

Tarot Card Reading 13 November 2025

टैरो राशिफल 13 नवंबर 2025 : 13 नवंबर को खुल सकते हैं धन के द्वार, कर्क और तुला राशि के लिए बन रहे हैं खास योग

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Tarot Card Reading 12 November 2025

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

Budhvar Ka Vrat : कब से शुरू करना चाहिए बुधवार का व्रत , जान लीजिए पूरी पूजा विधि

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

14 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : बिहार में भगवा छाया, लालटेन की रोशनी हुई धीमी, बस फाइनल रिजल्ट का है इंतजार

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November
राशिफल

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025: सूर्य, बुध, गुरु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए धन-लाभ के योग

Weekly Tarot Reading 16 to 22 November
राशिफल

Mercury Retrograde 2025 Effects : साल का आखिरी बुध वक्री, जानें 12 राशियों पर असर, उपाय और सावधानियां

Mercury Retrograde 2025
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल 14 नवंबर 2025 : माता लक्ष्मी किन 4 राशियों पर करेंगी कृपा? जानें चंद्रमा गोचर का महा-प्रभाव

Aaj ka Rashifal 14 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 14 नवंबर 2025 : लक्ष्मी जी की कृपा से मेष-मीन को मिल सकता है धनलाभ, वृषभ-मिथुन को राहत

Tarot Card Reading 14 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.