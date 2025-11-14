टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 15 November 2025 : आज, 15 नवंबर 2025, शनिवार को मार्गशीर्ष मास का 11वां दिन है, जिसे उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार, सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शनि देव को समर्पित शनिवार का व्रत भी आज रखा जा सकता है। टैरो कार्ड्स की गणना से जानते हैं कि सभी 12 राशियों – मेष से लेकर मीन तक – के लिए आज का दिन करियर, वित्त, स्वास्थ्य और संबंधों के मामले में कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए जहां एक शानदार दिन और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं, वहीं वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्रोध व विवाद से बचने की सलाह दी जा रही है। नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें आज का संपूर्ण टैरो भविष्यफल।