टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 15 November 2025 : आज, 15 नवंबर 2025, शनिवार को मार्गशीर्ष मास का 11वां दिन है, जिसे उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार, सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शनि देव को समर्पित शनिवार का व्रत भी आज रखा जा सकता है। टैरो कार्ड्स की गणना से जानते हैं कि सभी 12 राशियों – मेष से लेकर मीन तक – के लिए आज का दिन करियर, वित्त, स्वास्थ्य और संबंधों के मामले में कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए जहां एक शानदार दिन और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं, वहीं वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्रोध व विवाद से बचने की सलाह दी जा रही है। नीतिका शर्मा से अपनी राशि के अनुसार जानें आज का संपूर्ण टैरो भविष्यफल।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है। मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी। दिखावे या फिजूल के खर्च से दूर रहना है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार आज वृषभ राशिवालों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है। आज का दिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहना है वरना चोट लग सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा साबित होगा। आज आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा, लेकिन खुद को एक्टिव रखना जरूरी है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज थोड़ा ज्यादा ही जोश में रहेंगे। इस अवधि में आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है। आज आपकी मुलाकात महत्वपूर्ण व्यक्ति से होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। रुका धन मिलेगा। समाज में इज्जत मिलेगी और व्यापार में नई शुरुआत के मौके बन रहे हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा औसत से कम है। आज आपके कार्यस्थान पर अधिक प्रतिस्पर्धी रहेगी, पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे। परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशिवालों के लिए आज का दिन परिवार के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपके आसपास हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया जोड़ने की जरुरत है। समाज में भी इज्जत बढ़ेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन को नियंत्रित करने की जरूरत है, जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है। । बच्चों के लिए भी ये वक्त खास फायदेमंद नहीं है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को सलाह है कि फिलहाल, ऐसा कोई भी कार्य न करें जो आपको बोझ लगे। आपका किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है। नजदीकी लोगों की वजह से परेशानी आ सकती है, सतर्क रहो।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है।। जिस वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिलेगा। इस राशि के कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशिवालों आज अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है,मकान या गाड़ी पर खर्चा आ सकता है।
टैरो कार्ड्स के अनुसार मीन राशि के लोगों को व्यापार आदि के मामले में बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है। आपको सलाह है कि आपको फिलहाल, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। ऑफिस में साथियों की मदद से अटके काम पूरे हो सकते हैं।
