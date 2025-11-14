Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 नवंबर 2025: सूर्य, बुध, गुरु का गोचर, इन 3 राशियों के लिए धन-लाभ के योग

Weekly Tarot Reading 16 to 22 November 2025 : टैरो साप्ताहिक राशिफल: 16 से 22 नवंबर 2025 : नवंबर माह का यह तीसरा सप्ताह ज्योतिषीय और टैरो कार्ड की गणना के अनुसार बेहद खास रहने वाला है। इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। सप्ताह के आरंभ में ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे केंद्र त्रिकोण, महाधनी के साथ बुधादित्य और मंगल आदित्य योग का निर्माण करेंगे। वहीं, बुध राशि परिवर्तन कर तुला राशि में शुक्र के साथ मिलकर अत्यंत शुभ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा, गुरु कर्क राशि में रहकर हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। इन शक्तिशाली ग्रह स्थितियों के बीच, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए यह सप्ताह (16 से 22 नवंबर 2025) कैसा रहने वाला है। (Saptahik Tarot Rashifal)