टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Tarot Card Reading 16 November 2025 : आज 16 नवंबर 2025 का दिन मार्गशीर्ष मास का 12वां दिन और रविवार है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे वृश्चिक संक्रांति होगी। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कई राशि वालों के लिए व्यावसायिक सफलता, आर्थिक लाभ और तनाव से मुक्ति लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को लेनदेन में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा।