Scorpio Tarot Card Horoscope 2026 : करियर में उछाल और प्रॉपर्टी के योग: जानें वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Scorpio Tarot Card Horoscope 2026 : विवाह के योग या बढ़ेगी दूरी? वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और रिश्तों के लिए 2026 की बड़ी भविष्यवाणियां। (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Vrishchik Tarot Rashifal 2026: ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026 की शुरुआत में आपकी कई इच्छाए पूरी होने की कतार में हैं, जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में सफल रहेंगे। अच्छी डिसीजन मेकिंग से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संतुलित रख पाएंगे। बिजनेस गतिविधियों के लिए यह वर्ष धीमी, लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ने वाला होगा। आपके इन्वेस्टमेंट से अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन आपको अपने रिस्क को संभालने की भी आवश्यकता है।
परिवार में भाइयों के साथ विचारो का मतभेद हो सकता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए ही होगा। इस साल प्रेम संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए समझदारी से चलें और दरारों को बढ़ने से रोकें। आपकी इनकम में वृद्धि होगी और आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। वर्कप्लेस पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इससे आपके करियर में वृद्धि होगी। इस वर्ष आप फिटनेस पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। इस साल का कार्ड फायनांस के मामले में अच्छे संकेत दे रहा है।
इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की पूरी संभावना है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण आपको हर मोर्चे पर सफलता मिलेगी। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आपको किसी भी तरह के आकलन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। साल के पहले चरण में अच्छी आय होगी। वहीं साल के दूसरे चरण में आपको निवेश की दिशा में सोच समझकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर देखें, तो इस साल आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं, दिखता, लेकिन थोड़ी गतिशिलता नजर आ रही है। वैसे आर्थिक मामलों में इस साल स्थिरता नजर आ रही है। ऐसे में आप अपने किसी भी नुकसान को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और आपको उसमें सफलता भी मिलेगा।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष चुनौतियों वाला हो सकता है। पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। आप दोनों के बीच मिस अंडरस्टैंडिंग का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है, जिसे मैनेज करना आपके लिए कठिन हो सकता है। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद, आप अपने आप को संभालने में सफल रहेंगे। इस वर्ष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, तो पहले आपस में डिस्कशन कर समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, ताकि आपके बीच का तनाव कम हो और आप दोनों निकट आ सकें। मैरिड कपल के लिए यह वर्ष आंनद वाला रहेगा। आपसी बॉन्डिंग बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ सभी जिम्मेदारियों को सही तरीके से सभालेगें। कुल मिलाकर विवाह के लिए यह साल शुभ रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में चुनौतियां हो सकती हैं। साल में जो लोग रिश्ते में हैं, वह एक-दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे जिसके चलते आप दोनों अपने रिश्ते में आपसी तालमेल और संतुलन बनाए रखने में सफल होंगे। अगर आप गंभीर रिश्ते में हैं, तो आपका रिश्ता प्रेम और खुशियों से पूर्ण बना रहेगा जो कि जन्म-जन्मांतर का रिश्ता भी बन सकता है। इस राशि के सिंगल जातकों को यह कार्ड प्यार की तलाश करने के साथ-साथ खुद के लिए थोड़ा समय निकालने के लिए प्रेरित करेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में टेम्परेंस कार्ड का आना दर्शाता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपको जीवन में क्या पाना है। यह अवधि उच्च शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है और ऐसे में, इस समय को उन लोगों के लिए शुभ कहा जाएगा है जो एमबीए या रिसर्च की पढ़ाई करना चाहते हैं। अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करना होगा क्योंकि इनकी सहायता से आप करियर के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपना मनपसंद काम मिलने के योग बनेंगे। जब आपके काम की बात आती है तो आपको वह मिलने की संभावना है जो आप चाहते हैं, लेकिन यह आपके पास गुपचुप तरीके से आ सकता है क्योंकि आप इसके लिए मेहनत कर रहे है।
उपाय
हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें। चीटियों को आटा डालें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे में जलाएं। चीटियों को आटा डालें। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय या संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
