Sagittarius Tarot Rashifal 2026 : धनु राशि 2026: निवेश में बरतें सावधानी, साल के दूसरे भाग में बढ़ेगी आय और मिलेगी बड़ी कामयाबी

Sagittarius Tarot Horoscope 2026 : धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष का कार्ड आपको विदेश में प्रवास की संभावना को दिखा रहा हे। आप स्पिरिचुअल कार्यों में भी हिस्सा लेंगे। आपका मन पूजा करने, तीर्थ स्थान की यात्रा और उनके दर्शन करने में व्यतीत हो सकता है। इस वर्ष पारिवारिक जीवन में सरलता रहेगी, लेकिन आपस में सामंजस्य और तालमेल बनाकर रखना होगा, नहीं तो विचारों के मतभेद हो सकते हैं। आपको लगेगा की भाग्य का सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है। केवल परिश्रम करते हैं, क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं, यह साल उतना सरल नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026।
स्टूडेंट्स के लिए यह साल कुछ कर दिखाने का मौका लेकर आएगा। आपको अपनी प्रतिभा का भरपूर फल मिलेगा और उससे आप को अपनी स्टडी में बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। यह जातक पूरे साल मोटिवेशन से भरे रहेंगे और ऐसे में, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते नज़र आएंगे। यह कार्ड संकेत दे रहा है कि आपके भीतर अपनी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने की इच्छा प्रबल होगी और आप इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसके परिणामस्वरूप, आप धन का निवेश करेंगे और विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करेंगे। साल में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। इस वर्ष स्वयं को फिट एवं स्वस्थ रखने के लिए आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा और संतुलित भोजन करना होगा।
धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत लाभकारी है। आपकी रहस्यवाद और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य और यात्राओं के कारण खर्च बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह साल बेहतर है और आप दोनों के बीच बेहतर तालमेल रहेगा, जिससे रिश्ते में भी सुधार होगा।
आप स्पिरिचुअल कार्यों में भी हिस्सा लेंगे। आपका मन पूजा करने, तीर्थ स्थान की यात्रा और उनके दर्शन करने में व्यतीत हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप विदेश भी जा सकते हैं। वैसे इस साल आपको अपनी फैमिली लाइफ को लेकर सतर्क रहना होगा और आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाकर रखने की जरूरत होगी। अगर आप अपने मन की करेंगे तो विचारों के मतभेद हो सकते हैं।
धनु राशि वालों को इस साल आपको महसूस होगा कि, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। ऐसे में आप मेहनत करते रहें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का परिणाम भले ही पूरी तरह न मिले, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। इस साल धार्मिक कार्य और यात्रा को लेकर खर्चे हो सकते हैं।
धनु राशि वालों की लव लाइफ के लिए भी यह साल बेहतर नजर आ रहा है। आपसी तालमेल रहेगा, जिससे आपका रिश्ता सुधरेगा। वहीं विद्यार्थियों को भी कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। पढ़ाई में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपके लिए द चैरियट कार्ड को ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस अवधि में आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है और कंफ्यूज नज़र आ सकते हैं। आपका ध्यान भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित हो सकता है जिसका प्रभाव जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप, मिथुन राशि के छात्र पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने में असमर्थ रह सकते हैं जिसके चलते आपको नई-नई चीज़ें सीखने और पढ़े हुए को याद करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस साल आपको अपने बिजनेस पर खास ध्यान देना होगा। आपका कार्ड बता रहा है कि बिजनेस में कुछ चुनौतियां आ सकती सकती हैं। ऐसे में आपको इसपर ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है। शेयर या सट्टा मार्केट में किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आपको किसी जानकारी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। आपका कार्ड यह भी संकेत दे रहा है कि नए साल में आपके निवेश की राशि अटक सकती है। वैसे साल के पहले चरण में आपके खर्चे भी होंगे। इस दौरान कोई मांगलिक आयोजन या विदेश यात्रा के भी योग हैं। चिकित्सा आदि पर भी खर्चे हो सकते हैं। हालांकि इस साल सेकंड फेज में आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। रिश्तों में बेहतर तालमेल नजर आएगा और समझदारी भी बेहतर होगी। आपसी तालमेल बेहतर होने के कारण आप एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे। इस साल की दूसरी छमाही आपके लिए बेहतर होगी। अपने साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इस साल आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। वहीं विवाहित दंपत्तियों को इस साल संतान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे उनके घर में खुशियां आएंगी।
उपाय
घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और पीली दाल दान करें। निर्धनों को अन्न, वस्त्र, जूते और छाते का दान करें।
