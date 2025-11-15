Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Weekly Horoscope 16 to 22 November : साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : नवंबर का यह सप्ताह (16 से 22 नवंबर 2025) तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। करियर और कारोबार के दृष्टिकोण से यह अवधि कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाली है, जहाँ मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। वहीं, कुछ राशियों को निजी और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंडित अनीष व्यास से जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है क्या आप करियर में बड़ी छलांग लगाएंगे, वित्तीय लाभ अर्जित करेंगे, या रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा।
तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते-नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा। खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे।
सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान पहले से कार्यरत लोगों को विभिन्न स्रोतों से आमदनी होने की संभावना है। इस दौरान किसी योजना में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकालते हुए आपसे दूरी बना सकते हैं। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई-बहनों से अनबन होने की आशंका है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी।
उपाय: भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता-सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी।
मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन-पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस सप्ताह अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है तो वहीं सिंगल लोगों के जीवन में मनचाहे व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: श्री सुंदरकांड का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं।
धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। इस दौरान रोजी-रोजगार की दिशा में किये गये विशेष प्रयास सफल होंगे।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी के साथ किसी मनोरम स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त होगा।
उपाय: रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे।
सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधिकता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कम फलदायाी होने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट के पास होने अथवा डील के होने का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है।
मकर राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट करने से बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
जीवन में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे।
कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस दौरान आपका घर एवं बाहर दोनों जगह मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में आपकी सलाह और फैसलों की तारीफ होगी। जीवनसाथी के सहयोग और समर्थन से घर का माहौल सुखमय एवं शांतिपूर्ण बना रहेगा।
प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। लोग आपके प्रेम और सामंजस्य की तारीफ करेंगे। जीवनसाथी से सरप्राइज गिफ्ट मिलने पर आपका मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल वाला चौमुखा दीया जलाएं।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी-रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है।
मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।
सप्ताह के मध्य में कामकाज को लेकर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान आपकी पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। आफिस में लोग आपकी कार्यक्षमता का लोहा मानेंगे। बॉस भी आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे लगा समते हैं। इस दौरान लोगों की आलोचनाओं को नजरंदाज करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें।
इस सप्ताह प्रेम संबंध में आ रही अड़चनें और गलतफहमियां दूर होंगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह के लिए इजाजत दे सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
