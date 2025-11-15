Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : नवंबर का यह सप्ताह (16 से 22 नवंबर 2025) तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। करियर और कारोबार के दृष्टिकोण से यह अवधि कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाली है, जहाँ मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। वहीं, कुछ राशियों को निजी और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंडित अनीष व्यास से जानें आपकी राशि के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है क्या आप करियर में बड़ी छलांग लगाएंगे, वित्तीय लाभ अर्जित करेंगे, या रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा।