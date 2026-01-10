Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: आने वाले सप्ताह में वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जीवन में आएगी शांति, जानिए मेष से लेकर कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा समय

Weekly Horoscope 11 To 17 January
Saptahik Rashifal Mesh To Kanya : जनवरी के इस सप्ताह में सूर्य समेत चार और ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह में 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आने वाले सप्ताह में आपका करियर, पसर्नल लाइफ और आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सबके बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से की मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला ये सप्ताह कौन- कौन से शुभ संकेत लेकर आने वाला है।
छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सप्ताह भी मेष राशि के जातकों के लिए सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है। भाग्य से अपेक्षित सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। रोजी-रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में मनचाहे लाभ के साथ वृद्धि होगी। समय पर कार्य पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा एवं उत्साह बना रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिलेगा।
सप्ताह के अंत तक
आर्थिक समस्याएं दूर होने के योग बनेंगे। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी। स्वजनों एवं शुभचिंतकों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है या फिर सिंगल लोगों के जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी चिंता के दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। नौकरीपेशा वर्ग के कामकाज में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। सहकर्मियों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करने पर अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। किसी बड़े पद अथवा जिम्मेदारी मिलने के भी योग बनेंगे। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घरेलू समस्या अथवा जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद सुलझेंगे। व्यवसायियों के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे।
कारोबार की दृष्टि से
सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए जरा ज्यादा ही लाभप्रद रहने वाला है। घर-परिवार के सदस्यों के साथ इस सप्ताह आपका बेहतर तालमेल बना रहेगा। किसी बड़े निर्णय को लेते समय आपको माता-पिता संग छोटे भाई अथवा बहन का पूर्ण समर्थन मिलेगा।
सप्ताह के मध्य में
परिवार संग छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं।
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उठापटक के साथ होगी लेकिन उत्तरार्ध तक सभी चीजें सामान्य होती हुई नजर आएंगी। इस सप्ताह आपको अपने कार्य में आलस्य अथवा लापरवाही करने से बचना चाहिए। यदि आप कार्यों को कल पर टालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा लेते हैं और अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं तो आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है।
वित्तीय दृष्टि से
यह सप्ताह सामान्य फलप्रद रहने वाला है। कारोबार सामान्य गति से चलता हुआ नजर आएगा। यदि आप भूमि-भवन के क्रय-विक्रय की योजना बना रहे हैं तो धन का लेनदेन एवं कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है
सप्ताह के उत्तरार्ध
रिश्ते-नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गये तीखे वचन आपको मानसिक पीड़ा पहुंचा सकते हैं। कुटुम्ब जनों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है। प्रेम-प्रसंग में कुछेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा।
उपाय: बुधवार के दिन किसी किन्नर हो हरे रंग के वस्त्र दान करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जिसका लाभ उठाते हुए आप कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। करियर-कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध आपके लिए अत्यंत ही शुभ एवं अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके भीतर पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा। टीम वर्क के जरिए आप आप अपना बेस्ट देने में कामयाब हो जाएंगे। नेतृत्व के गुणों में वृद्धि होगी।
कार्यक्षेत्र
कार्यक्षेत्र में लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। विरोधी परास्त होंगे। मुकदमे आदि में फैसला आपके हक में आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। किसी योजना विशेष से बड़ा लाभ होने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने व्यावसायिक कौशल से एवं मेहनत से किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में कामयाब हो जाएंगे। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी।
लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ, अपनी बिजी लाइफ से कुछ पल पार्टनर के लिए जरूर निकालें और अपनी वाणी और व्यवहार में शालीनता बनाए रखें।
उपाय: शिवाष्टक का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते नजर आएंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होगी। भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होने पर आपके भीतर सकारात्मक विचार की वृद्धि होगी। इस सप्ताह आप अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर तमाम जटिल मुद्दों का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे।
सप्ताह के पूर्वार्ध में
आप भविष्य की योजनाओं को लेकर सक्रिय नजर आएंगे। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह शुभचिंतकों और स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपके भीतर वित्तीय मामलों में योजना बनाकर चलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
सप्ताह के उत्तरार्ध में
आप अपने कारोबार अथवा भूमि-भवन में बड़ी धनराशि निवेश कर सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शानदार साबित होने जा रहा है। गुडलक का साथ मिलने के कारण आप पूरे सप्ताह एक लग्जरी लाइफ जीते हुए खुद को पाएंगे। घर और बाहर दोनों जगह आपके प्रियजन आप पर मेहरबान रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि और मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलत आप कठिन से कठिन कार्य को इस सप्ताह पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे आपके मान-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।
वित्तीय दृष्टि से
यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। कारोबार में खासा लाभ होगा। व्यवसाय वृद्धि की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी।
सप्ताह के उत्तरार्ध
प्रोफेसर एवं नौकरी की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आप किसी कार्य विशेष को मनचाहे तरीके से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। रोजी-रोजगार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे। लक्ष्य की प्राप्ति एवं कार्य के सुचारु रूप से संपन्न हो जाने पर मन प्रसन्न रहेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। खट्टी-मीठी तकरार के साथ लव लाइफ सामान्य रहेगी।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
