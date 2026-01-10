Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: आने वाले सप्ताह में वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जीवन में आएगी शांति, जानिए मेष से लेकर कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा समय



छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह सप्ताह भी मेष राशि के जातकों के लिए सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना पूरी हो सकती है। भाग्य से अपेक्षित सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। रोजी-रोजगार में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में मनचाहे लाभ के साथ वृद्धि होगी। समय पर कार्य पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा एवं उत्साह बना रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आपकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी तो इस सप्ताह उसमें सुधार देखने को मिलेगा।