श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ होलिका दहन, विधि-विधान से हुई पूजा-अर्चना, सुख-समृद्धि की कामना

शुभ मुहूर्त में होलिका दहन

हुब्बल्ली शहर में होलिका दहन का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। कोटिलिंग नगर और केशवापुर में दो प्रमुख आयोजन संपन्न हुए, जहां स्थानीय नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार भी शामिल हुए। होलिका दहन से पूर्व पंडितों के मार्गदर्शन में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित कर अग्नि प्रज्वलित की। इसके बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। श्रद्धालुओं ने अग्नि में नारियल, गेहूं की बालियां, चने और नया अनाज अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति की कामना की। हुब्बल्ली में आयोजित दोनों प्रमुख कार्यक्रमों में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। प्रवासी परिवारों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया। महिलाओं और पुरुषों ने होलिका की तीन या सात परिक्रमा की और घर-परिवार की मंगलकामना की। परंपरा के अनुसार, नई फसल की बालियों को भूनकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया गया, जो समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक माना जाता है।