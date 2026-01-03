3 जनवरी 2026,

शनिवार

Weekly Horoscope 4 To 10 January: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के पहले पूर्ण सप्ताह में मेष, वृषभ समेत इन 3 राशियों को मिलेगा करियर और धन का बड़ा तोहफा

Weekly Horoscope 4 To 10 January 2026: नये साल 2026 का नया सप्ताह मेष, वृषभ समेत 3 राशि के लोगों के लिए सोभाय लेकर आ रहा है। साप्ताहिक राशिफल मेष से कन्या 4 से 10 जनवरी 2026 में ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से आप जान सकते हैं इन राशियों के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन (Saptahik Rashifal Mesh To Kanya)

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 03, 2026

Weekly Horoscope 4 To 10 January:

Weekly Horoscope 4 To 10 January: साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal Mesh To Kanya : नव वर्ष 2026 का नया सप्ताह रविवार 4 जनवरी माघ मास की शुरूआत से शुरू हो रहा है । अगले शनिवार तक के इस सप्ताह में आपका करियर, सामाजिक, आर्थिक जीवन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ आदि कैसी रहेगी, ये जानना चाहते हैं तो सभी जवाब मिलेंगे साप्ताहिक राशिफल भविष्यवाणी मेष से कन्या में, ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से जानिए कैसा रहेगा आने वाला नया सप्ताह। यहां पढ़ें साप्ताहिक भविष्यवाणी।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी काम में आलस्य अथवा लापरवाही करने से बचना होगा। इस पूरे सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कार्य में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। इस सप्ताह लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और अपना पक्ष घर और बाहर दोनों जगह स्पष्ट रूप से विनम्रता के साथ रखें। भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामले आपकी चिंता का विषय बनेंगे।

सप्ताह के मध्य में आपको कामकाज के सिलसिले में खूब भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपके द्वारा किये जाने वाले प्रयासों का फल अपेक्षाकृत कम मिलेगा। किसी बात को लेकर सीनियर की डांट भी खानी पड़ सकती है।

करियर और कारोबार की दृष्टि से आपके लिए उत्तरार्ध का समय अनुकूल रहेगा। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए बड़ों की बात की उपेक्षा न करते हुए उनका सम्मान करें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृष राशि के जातकों के कार्य इस सप्ताह थोड़ी परेशानी के साथ और देरी से बनेंगे, लेकिन उन्हें अंतत: मन-मुताबिक सफलता मिल ही जाएगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह दूसरों के भरोसे न रह कर अपने कार्य स्वयं समय पर पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए।

इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार में मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य यह कि आपकी बात और व्यवहार से ही आपके काम बनेंगे और आपके कार्य बिगड़ेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों की छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।

इस सप्ताह जोखिम भरे सौदों से बचें तथा धन के लेनदेन में सावधानी बरतें। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको स्वजनों और शुभचिंतकों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है।

लव लाइफ : इस सप्ताह लव अथवा लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपसी तालमेल में कमी के चलते आपका मन खिन्न रहेगा।
उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के बने श्री यंत्र की पूजा एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

Numerology 2026: 1 से 5 मूलांक वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला है?

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के साथ आपके रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी क्षेत्र में मनचाही सफलता के लिए अतिरक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। साथ ही साथ ही साथ सेहत और संबंध को बेहतर बनाए रखने का भी प्रयास करना होगा।

सप्ताह की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ जाने के कारण शारीरिक एवं मानसिक थकान बन रहेगी। इस दौरान आपको अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षाकृत सहयोग कम ही प्राप्त हो पाएगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बना बनाया बजट बिगड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है।

इस सप्ताह करियर-कारोबार अथवा निजी कार्यों के सिलसिले में यात्रा करते समय अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें तथा वाहन सावधानी के साथ चलाएं। इस सप्ताह तमाम तरह के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कम समय निकाल पाएंगे। संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है।
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप किसी भी काम में शार्टकट लेने से बचें अन्यथा धनहानि के साथ मानहानि भी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी होने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा।

सप्ताह के पूर्वार्ध का समय काफी खर्चीला रह सकता है। इस दौरान अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी भी योजना में धन का निवेश करते समय अथवा कोई भी बड़ी कारोबारी डील करते समय खूब सावधानी बरतें। इस सप्ताह आपकी आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको मनचाहा रोजगार पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना होगा।

लव - लाइफ : रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह कोई भी फैसला लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। लव लाइफ हो या फिर मैरीड लाइफ भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने की गलती न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक सिंह राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य तेजी के साथ मन मुताबिक पूरे होते हुए नजर आएंगे और सकारात्मक परिणाम की बदौलत आपके भीतर एक अलग ही उर्जा देखने को मिलेगी। करियर और कारोबार दोनों में ही मनचाही प्रगति मिलने के बावजूद सेहत संबंधी दिक्कतें आपकी खुशियों को कम करने का कार्य करेंगी।

इस सप्ताह आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक कष्ट मिलने की आशंका बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। कुल मिलाकर सप्ताह के मध्य से लेकर अंत तक आपको औसत लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से आए कुछेक बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए आपको धन भी उधार लेना पड़ सकता है। इस दौरान सीनियर आपके कामकाज से असंतुष्ट रह सकते हैं।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। प्रेम प्रसंग से जुड़ी कुछ समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। लव पार्टनर से मेल-मुलाकात न हो पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। जीवनसाथी की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा।
उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह इस सप्ताह अपने संबंध और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि आप दूसरों से मदद की अपेक्षा रखते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी समय निकालते हुए तन-मन और धन के साथ हमेशा खड़ा रहना होगा। यदि आप सिर्फ अपना ही हित साधते हुए स्वयं के लाभ तक खुद को सीमित रखते हैं तो आप अपने शुभचिंतकों का साथ खो सकते हैं।

करियर हो या फिर कारोबार उसके शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सभी को साथ लेकर चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में विभिन्न स्रोतों से आमदनी होने के साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको शुरु से ही धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। यदि आप विदेश में अपने करियर-कारोबार को जमाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे संबंधित मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

सप्ताह के उत्तरार्ध का अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ मेल-मुलाकात संभव है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

