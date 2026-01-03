Weekly Horoscope 4 To 10 January: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के पहले पूर्ण सप्ताह में मेष, वृषभ समेत इन 3 राशियों को मिलेगा करियर और धन का बड़ा तोहफा

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किसी भी काम में आलस्य अथवा लापरवाही करने से बचना होगा। इस पूरे सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कार्य में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। इस सप्ताह लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और अपना पक्ष घर और बाहर दोनों जगह स्पष्ट रूप से विनम्रता के साथ रखें। भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामले आपकी चिंता का विषय बनेंगे।