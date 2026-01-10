10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 January: मेष, कर्क, सिंह सहित इन 5 राशियों को आर्थिक लाभ, आज के राशिफल में जानें किन लोगों को हो सकती है परेशानी

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: : रविवार को मेष, कर्क, सिंह सहितइन 5 राशियों को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे है, जबकि कुछ व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज का राशिफल में जानें अपना भविष्य (Daily Horoscope Sunday)

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 10, 2026

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026 : राशिफल 11 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: दैनिक राशिफल में आप जान सकते हैं मेष से मीन तक के लोगों का करियर रविवार को कौन सा मोड़ लेगा। इस दिन आमदनी की स्थिति क्या रहेगी, पं. अनीष व्यास से आज का राशिफल में जानें रविवार का हाल (today horoscope)

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का दिन आपका काफी शुभ रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप जो भी सोचेंगे, वह पूरे होंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, और अगर आप चाहें तो कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना दिखाई देगी। यदि चाहें तो नया मकान, वाहन आदि खरीदने के संकेत भी दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी प्रिय से मिलाव-तलाश के साथ ही मिलने का अवसर आपके सामने आ सकता है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

यह समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है, और बेमन मतभेदों में उलझने की आशंका है। आज आपको परिवार के किसी खास सदस्य के दुखद समाचार मिल सकता है। आप नया कोई काम शुरू कर भी सकते हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ सावधान रहें। परिवार के वातावरण में तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं, खासकर दंपत्ति के बीच विवाद की संभावना बन सकती है

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज किसी लंबी यात्रा या कार्य के लिए निकल सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आपके पास किसी खास काम के नहीं होने से ऊहापोह है, तो अपने परिचितों के साथ विवाद हो सकता है। परिवार का साथ मिलेगा, पर व्यापार-व्यवसाय में नुकसान उठाने की संभावना भी बनती है। अगर आप बड़े वित्तीय निर्णय में व्यापार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो अच्छी तरह सोच-विचार कर ही निर्णय लें।

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आप धार्मिक यात्रा के लिए निकल सकते हैं या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आने वाले समय में लाभ के अवसर बनेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में नया कदम उठाने का विचार आपके दिल में आ सकता है, और संभव है कि आज आपको कोई बड़ा सौदा या साझेदारी मिल जाए। घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए खुशियों की बहार लेकर आ सकता है। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और परिवार में शुभ कार्यों के योग बनेंगे। घर के सदस्यों के बीच के मतभेद दूर होंगे, जिससे वातावरण शांत रहेगा। अपने व्यवसाय में भी फायदेमंद मौके मिल सकते हैं; बड़े डील या समझौते आपके पक्ष में हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए काम शुरू करने का साहस मिलेगा और आप नया वाहन खरीदने जैसे बड़े कदम उठा सकते हैं।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी, पर कभी-कभी अस्वस्थता महसूस हो सकती है। कानूनी या न्यायिक मामलों में आपको असुविधा या हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अदालत से जुड़े पक्ष सक्रिय रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय में बड़े जोखिम उठाने से बचें। यदि आप ऐसा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। परिवार के वातावरण में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहें और संवाद में संयम बनाए रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद से दूर रहने की कोशिश करें ताकि स्थिति बिगड़ न जाए।

तुला आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आज आप किसी खास काम के सिलसिले में बाहर निकल सकते हैं, और परिवार में किसी करीबी के बारे में आपका नुकसान भी हो सकता है। वाहन के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटना घटित हो सकती है। व्यावसायिक मामलों में आज नुकसान उठाने की संभावना बन सकती है और आपका पार्टनर आपके साथ छोड़ सकता है। इसके बावजूद परिवार में अपने लोगों से सहयोग मिलता रहेगा

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का दिन आपका बेहद शुभ रहेगा। योजनाबद्ध कार्य पूरे होंगे और आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने निकल सकते हैं, मन आनंदित रहेगा। आज आपको किसी नए कार्य का दायित्व मिल सकता है। व्यापार या व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी और परिवार में मांगलिक अवसर की संभावना होगी। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने की भी संभावना है।

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए बेहद खास और शुभ रहेगा। हो सकता है आप नया वाहन, मकान या भवन खरीदने की सोच रहे हों, या फिर किसी नए व्यवसायिक अवसर के बारे में विचार कर रहे हों, इनमें से जो भी काम आप आज शुरू करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके मित्र और रिश्तेदार आज आपके साथ होंगे और उनके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी; व्यापार में नये अवसर खुलेंगे और आय के नये स्रोत बनेंगे। घर परिवार में प्यार-भरोसा बढ़ेगा, और पुराने मतभेद दूर होंगे।

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का दिन आपके स्वास्थ्य और हालात के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ला सकता है। स्वास्थ्य के मुद्दे आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में कुछ तनाव बनने की आशंका है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ बड़ा जोखिम दिख रहा है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इस समय अपनी सेहत का खास ध्यान रखें

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज आप आंतरिक तौर पर खिन्न महसूस करेंगे, खासकर परिवार के व्यवसाय को लेकर मानसिक दबाव महसूस होगा। आप चिंतित रहेंगे और संभव है कि आपका पुराना काम बिगड़ जाए, जिससे तनाव बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धी या विरोधी वर्ग सक्रिय हो सकते हैं, जिससे व्यापार-व्यवसाय में गिरावट का संकेत मिल सकता है। ऐसे समय में वाद-विवाद से बचना ही बेहतर होगा। परिवार के सदस्यों से व्यवहार में असंतुलन दिख सकता है, और बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज कोई बड़ी डील, समझौता या महत्वपूर्ण कार्य संभव नजर आ रहा है, और व्यवसाय-व्यापार में आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी सुचारू रहेगा, इसलिए खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। घर परिवार के लिए मंगलकारी अवसर बनेंगे और योजना के अनुसार मांगलिक कार्य के योग भी बनते दिख रहे हैं। यदि आप चाहें तो परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने की योजना सफल हो सकती है, जो आपको ताजगी और खुशी देगी

ये भी पढ़ें

Chaturgrahi Yog January 2026 : मकर राशि में बनेंगे 3 राजयोग, जानिए किन 3 राशियों की चमकेगी तकदीर
राशिफल
Chaturgrahi Yog January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

10 Jan 2026 04:30 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 11 January: मेष, कर्क, सिंह सहित इन 5 राशियों को आर्थिक लाभ, आज के राशिफल में जानें किन लोगों को हो सकती है परेशानी

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mangal Nakshatra Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे इस दिन गोचर, इन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

Mangal Nakshatra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

आज का टैरो राशिफल: करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स?

टैरो राशिफल 2026
धर्म/ज्योतिष

Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के आने वाले सप्ताह में इन राशियों के मिलेगा करियर में लाभ, जानिए तुला राशि से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 11 To 17 January
धर्म/ज्योतिष

Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: आने वाले सप्ताह में वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जीवन में आएगी शांति, जानिए मेष से लेकर कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा समय

Weekly Horoscope 11 To 17 January
धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar 2026: बुध ने किया अपना नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

Budh Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.