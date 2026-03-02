Weekly Horoscope 2 to 8 March 2026: साप्ताहिक राशिफल : होली और 3 मार्च चंद्र ग्रहण का असर, जानें मेष से मीन तक किसकी बदलेगी किस्मत

Weekly Horoscope 2 to 8 March 2026: 2 मार्च 2026 को होलिका दहन और रंगों का पर्व Holi पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसी के अगले दिन 3 मार्च को लगने वाला Chandra Grahan इस सप्ताह को और भी खास बना रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह संयोग जीवन में ऊर्जा, परिवर्तन और आत्ममंथन का संकेत देता है। सप्ताह की शुरुआत सिंह राशि में चंद्रमा के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगी। मध्य में चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर कार्यों में व्यवस्था और योजनाबद्ध सोच को प्रेरित करेगा, जबकि सप्ताह के अंत में तुला राशि में गोचर पेशेवर संबंधों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित कराएगा। कुंभ राशि में वक्री बुध के कारण संवाद और दस्तावेज़ों में सावधानी बेहद जरूरी रहेगी। एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा के अनुसार होली की सकारात्मक ऊर्जा और चंद्र ग्रहण की आत्मविश्लेषण की शक्ति मिलकर यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई दिशा और अवसर लेकर आएगा।