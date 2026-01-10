Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के आने वाले सप्ताह में इन राशियों के मिलेगा करियर में लाभ, जानिए तुला राशि से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का कुछ समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें तथा अपने कागजी काम समय पर निबटाएं। इस सप्ताह भूलकर भी नियमों का उल्लंघन न करें तथा किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर मिल सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में आपके इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।