Weekly Horoscope 11 To 17 January: साप्ताहिक राशिफल: जनवरी के आने वाले सप्ताह में इन राशियों के मिलेगा करियर में लाभ, जानिए तुला राशि से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 11 To 17 January
Saptahik Rashifal Tula To Meen : जनवरी के इस सप्ताह में सूर्य समेत चार और ग्रह मकर राशि में गोचर करेंगे। इस सप्ताह में 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आने वाले सप्ताह में आपका करियर, पसर्नल लाइफ और आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सबके बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से की तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला ये सप्ताह कौन- कौन से शुभ संकेत लेकर आने वाला है।
तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत काफी आपाधापी भरी और खर्चीली साबित हो सकती है। इस दौरान इस राशि से जुड़े जातकों के सिर पर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारी और बड़े खर्च आ सकते हैं। यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा अथवा करियर-कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे जुड़े कार्यों में मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
सप्ताह के पूर्वार्ध
तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभता एवं सफलता लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिलेगा। जिसका लाभ उठाने में आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। इस दौरान स्थायी संपत्ति के क्रय का योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरीपेशा लोगों के कद एवं पद में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
रिश्ते-नाते की दृष्टि
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में यह सप्ताह अनुकूल फलप्रद रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन बना रहेगा। माता-पिता का आप पर विशेष आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवनसाथी के साथ तीर्थ यात्रा का संयोग बनेगा।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की बहुत जरूरत रहेगी अन्यथा लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में अपनी योजनाओं का बगैर महिमामंडन किए हुए उसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास करें।
सप्ताह के मध्य में
नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते इस राशि के जातकों का मन थोड़ा खिन्न रहेगा। अपना कार्य पूरे मनोयोग के साथ करें तथा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें।
सप्ताह के उत्तरार्ध में
आपको अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के सदस्यों की छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें। मतभेद को मनभेद में बिल्कुल न बदलने दें। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य फलप्रद रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक तंगी का अनुभव होगा। इस दौरान आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उधार लेना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी और तनाव भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। धनु राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम महामंत्र को याद रखना होगा। यदि आप धैर्य के साथ परिस्थिति का मुकाबला करते हैं तो आपको अंतत: मनचाही सफलता मिल जाएगी।
सप्ताह के पूर्वार्ध
पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का कुछ समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें तथा अपने कागजी काम समय पर निबटाएं। इस सप्ताह भूलकर भी नियमों का उल्लंघन न करें तथा किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर मिल सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। कठिन समय में आपके इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। खास बात ये भी आप उसका लाभ उठाने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में रोजी-रोजगार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। जिसके कारण आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कार्य पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। इस दौरान करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी।
सप्ताह के मध्य में
आपका संपर्क प्रभावी लोगों के साथ होगा। इस दौरान आप भविष्य की योजना पर कार्य करेंगे। आपके मित्रों एवं परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों एवं तकनीक से जुड़े कार्यों को करने वालों को मनचाही सफलता मिल सकती है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
कुंभ राशि से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। इस सप्ताह आपको अपने करियर अथवा कारोबार से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने शुभचिंतकों से जरूर सलाह लेनी चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्यों में आने वाली कुछेक अड़चनों के चलते आपके भीतर उग्रता बनी रह सकती है। इस दौरान आपको मुखर रखने की बजाय मौन रहते हुए अपने कार्यों को अंजाम देने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपको एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे बढ़ने की संभावना बने तो ऐसा करने से बिल्कुल न चूकें।
व्यवसाय की दृष्टि
व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। कारोबार में आपको थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी मामलों में आप थोड़ा कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों की छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपका परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ मतभेद होने की आशंका बनी रहेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। स्वयं के साथ माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं सफलता लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी कार्य विशेष के समय पर मनचाहे तरीके से पूरा हो जाने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा। इस सप्ताह आप अपने कार्यों को पूरे मनोयोग से करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह शत्रु एवं कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। सत्ता-सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप कोई बड़ा कार्य सिद्ध कर सकेंगे।
सप्ताह के मध्य में
अटके हुए कार्यों की पूर्ति से मन प्रसन्न रहेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों और अधीनस्थों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक मामलों में मनचाही सफलता एवं लाभ की प्राप्ति होगी।
सप्ताह के उत्तरार्ध में
आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में रमेगा। इस दौरान अचानक से तीर्थाटन का सुख मिल सकता है। प्रेम संबंध एवं पारिवारिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान की उपलब्धि से आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
