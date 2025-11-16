17 November 2025 Tarot Card Reading : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Tarot Card Reading 17 November 2025 : 17 नवंबर 2025 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 17 November 2025 :सोमवार का टैरो राशिफल: मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन और सोम प्रदोष व्रत का यह शुभ दिन कई राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे, वहीं चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करेंगे। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आज कुछ राशियों को करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, जबकि कुछ को सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों, वो सरकारी अड़चनें जो आपके काम में रोड़ा अटकी थीं, अब दूर होती दिख रही हैं। यात्रा लाभदायक रहेगी। आपके द्वारा लिए गए कठोर निर्णय सफलता दिलाएंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोग, आज आपके सीनियर्स पूरा साथ देंगे। अपने सहयोगियों को बार-बार आदेश देने की वजह से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वर में कोमलता बनाए रखें। आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगो के लिए दिन बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय सफल रहेंगे। समाज में मान सम्मान दिलाने वाला दिन है। सफलता के गुमान में दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। बिजनेस में सौदे फायदे का सौदा साबित होंगे। सस्ते में कोई चीज खरीद सकते हैं। पैसों के मामले में भी वक्त आपके पक्ष में है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों, आज थोड़ा सतर्क रहें। आपके दुश्मन आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षात्मक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करें। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने पर धन खर्च होने की संभावना बनती है। आज आपकी आमदनी अच्छी रहने वाली है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लिए आज पसंदीदा मौके मिल सकते हैं। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन सीनियर्स के साथ समझदारी से पेश आएंगे तो आपकी छवि और बेहतर होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। नए पद की प्राप्ति संभव है। नियम कायदे का पालन करते हुए काम करने से लक्ष्य प्राप्ति आसान रहेगी। ईमानदारी से कार्य करने से आप के मान सम्मान में वृद्धि होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों का भाग्य आज काफी मजबूत होगा। बिज़नेस के लिए लंबी यात्रा की संभावना भी बन रही है। उच्च अधिकारियों से ट्रेनिंग करियर को संवारने में मददगार रहेगी। आर्थिक तौर पर दिन बढ़िया रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जो जातक । इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें विदेशी अवसर प्राप्त होंगे। मशीनरी में तकनीकी दिक्कतें आ सकती है, जिस पर धन खर्च होने की संभावना बनती है। कमाई के लिहाज से दिन आपके फेवर में है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों को आज कुछ अलग पहचान मिलेगी। आपकी कंपनी के नाम से प्रोडक्ट आसानी से बिक जाएगा। पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक अपने पार्टनर के भाग्य तथा संबंधों की बदौलत व्यापारिक अनुबंध पाने में सफल रहेंगे। कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, जिससे अच्छा मुनाफा होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोग आज अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको लक्ष्य प्राप्ति से नहीं रोक पाएंगी। उच्च अधिकारियों से अपनी योग्यताओं की बदौलत नई जिम्मेदारियां व पदोन्नति लेने में सफल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक कामकाज से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे। समस्या का समाधान निकालना आसान रहेगा। किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत साथ देगी। दोस्तों का साथ मिलेगा, किसी जरूरी मीटिंग में बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे। पुराने लोन चुकाने का मौका भी मिल सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों की लॉजिकल सोच में वृद्धि होगी। धन संबंधित मामलों में सोच समझकर निर्णय लेंगे। उत्तेजना में आकर गलत शब्दों के प्रयोग करने से बचें। आत्मविश्वास के साथ अपने रुके हुए पैसे को निकालने का प्रयास करें, बातचीत के द्वारा सफलता मिलने की संभावना है।
