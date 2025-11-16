17 November 2025 Tarot Card Reading : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Tarot Card Reading 17 November 2025 :सोमवार का टैरो राशिफल: मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन और सोम प्रदोष व्रत का यह शुभ दिन कई राशि वालों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। आज सूर्य देव वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे, वहीं चंद्रमा भी राशि परिवर्तन करेंगे। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि आज कुछ राशियों को करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, जबकि कुछ को सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स।