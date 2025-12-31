31 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Rashifal New Year : मेष, वृषभ, कर्क सहित इन 5 राशियों को सौगात देने वाला है नया वर्ष, आज का राशिफल में जानें कैसा रहेगा न्यू ईयर 2026

Aaj Ka Rashifal New Year: नए साल 2026 का पहला दिन कई राशि के लोगों के लिए अपार खुशियां देने वाला है। मेष, वृषभ, कर्क , कन्या, तुला, धनु और कुंभ राशि को सौगात मिलेगी, दूसरी राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा आने वाले नए साल का पहला दिन, जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल बृहस्पतिवा 1 जनवरी 2026 (New Year 1 January 2026)

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 31, 2025

Aaj Ka Rashifal New Year 2026

Aaj Ka Rashifal New Year 2026 : आज का राशिफल 1 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Rashifal New Year : नए साल 2026 के पहले दिन कैसा रहेगा, मेष से मीन तक की राशियों का भविष्य, जानने के लिए पढ़ें आज का राशिफल 1 जनवरी 2026। ज्योतिषी मुकेश भारद्वाज से जानिए आज का दैनिक राशिफल (Daily Horoscope Thursday)

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

आज का राशिफल मेष राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार आज आप उत्साहित और प्रफुल्लित दिखाई देंगे। व्यवहार और सोच में बदलाव के लिए कृत संकल्पित हो सकते हैं। दिन में कार्य धीमी गति से चलेंगे। मेल मुलाकातों में दिन व्यतीत रहने की संभावना है। खर्चो को नियंत्रित रखना होगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आज का राशिफल वृषभ राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार आज अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों से मुलाकात होगी। व्यवहार को संयमित रखना होगा। अति उत्साह से बचे। प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मित्रों की मदद मिलेगी। संकल्प सिद्ध हो सकते हैं।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आज का राशिफल मिथुन राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार आनंद और प्रेम के साथ सभी चीजों को अनुभव करेंगे। नए लोगों का साथ जीवन में बदलाव लाएगा। दूर दृष्टि के साथ फैसले लेने होंगे। आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। जोखिम लेने से बचना होगा।
शुभ रंग : डार्क ग्रीन कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

आज का राशिफल कर्क राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार कार्य कुशलता बढ़ेगी। जिम्मेदारियां के साथ आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ाव बढ़ने की संभावना है। पुराने संबंधों से व्यवसायिक लाभ मिलने कि स्थिती बन सकती है।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

आज का राशिफल सिंह राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण दिखाई देंगे। सभी का साथ आनंदित करेगा। कार्यों के प्रति रुचि थोड़ी कम रह सकती है। मनोरंजन और मेलजोल में दिन बीतने की संभावना है। परिवारजन को सहयोग करना पड़ सकता है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

आज का राशिफल कन्या राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार सामूहिक आयोजनों का हिस्सा हो सकते हैं। निराशा को मन से हटाना होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य शीघ्रता से हासिल हो सकते हैं। शेयर बाजार से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। सूचनाओं का सही आकलन करना होगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

नई और पुरानी टीम के बीच सही संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। सकारात्मक रुख के साथ दिन का आनंद उठाएंगे। धन की उपलब्धता रहेगी। लेकिन किसी खास कार्य के पूरा होने का इंतजार भी रहेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

आज का राशिफल वृश्चिक राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार नए संबंधों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आवश्यक कार्य विलंब से आरंभ हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने का जोखिम रहेगा।
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

आज का राशिफल धनु राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार आशा और विश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे। किसी खास सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। मेल-जोल बढ़ाने और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

आज का राशिफल मकर राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार निस्वार्थ भाव से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। लोगों की प्रशंसा और सम्मान मिलने से प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विलासिता की जीवन शैली पर बचत खर्च हो सकती है।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

आज का राशिफल कुंभ राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाने के लिए मेहनत करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को संपर्क बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। किसी खास लक्ष्य की पूर्ति होने के योग बन रहे हैं। नए वाहन के खरीद की योजना आगे बढ़ सकती है।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

आज का राशिफल मीन राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार कार्य दक्षता बढ़ानी होगी। साथी कर्मियों की लापरवाही या धीमी प्रगति से कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संकल्पों आज का राशिफल मेष राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार को करने और दूर दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का दिन है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 6

31 December Night Remedies : 31 दिसंबर की रात ये 5 उपाय कर लिए, तो 2026 में नेगेटिव एनर्जी पास भी नहीं आएगी
धर्म/ज्योतिष
31 Dember Night Remedies

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

राशिफल 2026

Tarot Horoscope 1 January 2026 : नए साल 2026 के पहले दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के साथ-साथ करोबार में वृद्धि ये योग

Tarot Horoscope 1 January 2026
राशिफल

Goddess Lakshmi lucky Rashi: इन राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की खास कृपा, कभी नहीं खोली होता खजाना

Goddess Lakshmi lucky rashi
धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar on Makar Sankranti
धर्म/ज्योतिष

तुला वार्षिक राशिफल 2026 : शनि-गुरु के संयोग से बदलेगी किस्मत, जानें पूरा साल कैसा रहेगा

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Kanya Rashifal 2026 : कन्या राशिफल 2026: सपनों का आशियाना होगा हकीकत, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Kanya Rashifal 2026
राशिफल
