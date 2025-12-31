Aaj Ka Rashifal New Year : मेष, वृषभ, कर्क सहित इन 5 राशियों को सौगात देने वाला है नया वर्ष, आज का राशिफल में जानें कैसा रहेगा न्यू ईयर 2026

आज का राशिफल मीन राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार कार्य दक्षता बढ़ानी होगी। साथी कर्मियों की लापरवाही या धीमी प्रगति से कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संकल्पों आज का राशिफल मेष राशि 1 जनवरी 2026 के अनुसार को करने और दूर दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का दिन है। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

शुभ रंग : सिल्वर कलर

लकी नंबर : 6