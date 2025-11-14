Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025 : टैरो कार्ड्स की साप्ताहिक गणना बता रही है कि 16 से 22 नवंबर 2025 का यह सप्ताह तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जहां एक ओर वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में नई योजनाओं और नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद है, वहीं मकर राशि वालों के लिए उत्साह और प्रयास सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के लिए यह समय खरीदारी और नए रिश्तों के लिए अच्छा है, जबकि मीन राशि के जातकों को अपने आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। तुला राशि वालों को घर की सुरक्षा और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा, वहीं धनु राशि के जातक व्यावहारिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनका मध्य सप्ताह रोमांटिक रहेगा। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, कैसा बीतेगा आपका यह सप्ताह।