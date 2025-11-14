Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November : टैरो साप्ताहिक राशिफल: 16-22 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025 : टैरो कार्ड्स की साप्ताहिक गणना बता रही है कि 16 से 22 नवंबर 2025 का यह सप्ताह तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जहां एक ओर वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में नई योजनाओं और नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद है, वहीं मकर राशि वालों के लिए उत्साह और प्रयास सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के लिए यह समय खरीदारी और नए रिश्तों के लिए अच्छा है, जबकि मीन राशि के जातकों को अपने आक्रामक व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। तुला राशि वालों को घर की सुरक्षा और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा, वहीं धनु राशि के जातक व्यावहारिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनका मध्य सप्ताह रोमांटिक रहेगा। जानिए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, कैसा बीतेगा आपका यह सप्ताह।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते, घर की सुरक्षा को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। परिवार में किसी से कहासुनी हो सकती है, तो कोशिश करें कि बात बढ़ने न पाए। प्यार के मामले में जल्दबाजी मत करें शायद जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ आकर्षण ही हों। आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, चिंता की बात नहीं है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक इस हफ्ते व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। अनियमितता से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आएंगी। कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। वाणी पर संयम आवश्यक है। नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद दिख रही है। बचत बढ़ेगी और आपका असर भी लोगों पर बढ़ेगा। पिछले अनुभवों का अच्छा फायदा मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह में ध्यान व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा। भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचें। मध्य सप्ताह रोमांटिक और प्यार भरा बीतेगा। रविवार घर-परिवार की सुरक्षा और छोटी-छोटी चिंताओं में निकल सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह व्यापार के लिए यह समय उत्तम रहेगा। उत्साह व प्रयास आपके लिए सफलता प्रदान करेंगे। गृहस्थ जीवन का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएँ। छोटे भाई-बहनों की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते अनुसंधान से जुड़े कार्य इस सप्ताह के मुख्य पहलू हैं। शुक्रवार और शनिवार को महत्वाकांक्षी बनें। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी के लिए अच्छा वक्त है। नए और फायदेमंद रिश्ते बन सकते हैं। काम को ज्यादा टेंशन में न लें, आराम से करें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार मीन राशि के लोगों का व्यवहार इस हफ्ते काफी आक्रामक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में कुछ खट्टा, कुछ मीठा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को बेहद मेहनत करने की जरूरत है। गुरुवार से रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।
