Mercury Retrograde 2025 Effects : साल का आखिरी बुध वक्री, जानें 12 राशियों पर असर, उपाय और सावधानियां

Mercury Retrograde 2025 Effects : 2025 का आखिरी बुध वक्री 10 से 29 नवंबर तक आ रहा है । ये बीस दिन जरा अलग होने वाले हैं। बुध, जो आपकी बातचीत, टेक्नोलॉजी, सफर और फैसलों पर असर डालता है, अब श्चिक में उल्टी चाल चलेगा वृश्चिक खुद गहराई, रहस्य और इमोशनल इंटेंसिटी के लिए मशहूर है। बुध वक्री के दौरान सब कुछ बिखर सकता है। जैसे सरे प्लान्स बदल गए, पुरानी मोहब्बतें फिर सामने आएंगी। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा संभलकर चलें, तो ये वक्त आपके लिए रीसेट बटन जैसा साबित हो सकता है रुकिए, सोचिए, और खुद को नए सिरे से सेट कीजिए।