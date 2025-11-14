Mercury Retrograde 2025 Effects : साल का आखिरी बुध वक्री, जानें 12 राशियों पर असर, उपाय और सावधानियां

Mercury Retrograde 2025 : 2025 का आखिरी बुध वक्री (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Mercury Retrograde 2025 Effects : 2025 का आखिरी बुध वक्री 10 से 29 नवंबर तक आ रहा है । ये बीस दिन जरा अलग होने वाले हैं। बुध, जो आपकी बातचीत, टेक्नोलॉजी, सफर और फैसलों पर असर डालता है, अब श्चिक में उल्टी चाल चलेगा वृश्चिक खुद गहराई, रहस्य और इमोशनल इंटेंसिटी के लिए मशहूर है। बुध वक्री के दौरान सब कुछ बिखर सकता है। जैसे सरे प्लान्स बदल गए, पुरानी मोहब्बतें फिर सामने आएंगी। लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा संभलकर चलें, तो ये वक्त आपके लिए रीसेट बटन जैसा साबित हो सकता है रुकिए, सोचिए, और खुद को नए सिरे से सेट कीजिए।
नवंबर में बुध वक्री होने की तिथियां
9 नवंबर, 2025 — बुध धनु राशि में वक्री होगा
18 नवंबर, 2025 — बुध वृश्चिक राशि में वक्री होगा
29 नवंबर, 2025 — बुध वक्री समाप्त होगा
मेष वालों के लिए बुध वक्री आपकी छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर ला सकता है। इस दौरान रिएक्ट करने से पहले सोचिए, खासकर जब बात रिश्तों या पैसे की हो। अगर कोई बात अजीब लगे, तो फौरन जजमेंट मत कीजिए, सिर्फ ऑब्ज़र्व करिए। नए वादे या बिजनेस डील्स में मत उलझिए, खासकर जहां इमोशन या पैसा जुड़ा हो। इस समय का फायदा उठाइए और खुद से साफ-साफ पूछिए कि आपको वाकई चाहिए क्या।
वृषभ वालों के लिए रिश्तों में पुरानी बातें फिर से सामने आ सकती हैं। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, चाहे वो प्यार हो या काम का रिश्ता। नए मुद्दे उठाने की बजाय पुराने सवालों पर फोकस कीजिए, उन्हें सुलझाइए। जल्दबाज़ी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, और सबसे बुरा सोचने की आदत छोड़िए।
मिथुन राशि के लिए बुध आपका अपना ग्रह है, तो आपको इसका असर सबसे ज्यादा महसूस होगा। डेली रूटीन, काम, या हेल्थ हैबिट्स गड़बड़ा सकती हैं। चीजों को सिंपल रखें और खुद पर बहुत बड़ा लोड ना डालें। अपॉइंटमेंट्स, ईमेल या मैसेज भेजने से पहले एक बार फिर चेक कर लें।
इस समय आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, लव लाइफ, और पैशन में पुरानी यादें लौट सकती हैं। कोई पुराना शौक फिर से शुरू करने या पुराने रिश्ते पर सोचने का मन करेगा। अगर आप खुद को समय दें और सोच-समझकर आगे बढ़ें, तो ये वक्त राहत दे सकता है। लेकिन पुरानी बातों में फंसकर भावनाओं में बह जाने से बचें। नई चीज शुरू करने से पहले खुद को थोड़ा ठहराव दें।
सिंह राशि वालों का ध्यान घर, परिवार, या अपनी इमोशनल सेफ्टी पर जाएगा। अगर किसी से बात टाल रहे थे, तो अब धीरे-धीरे बात शुरू करें। घर बदलने या रेनोवेशन जैसे बड़े फैसले फिलहाल टाल दें। इस वक्री काल में अपने घर को और सुकूनदायक बनाने पर फोकस करें। ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें, जो आपको इमोशनली और फिजिकली अच्छा महसूस कराएं।
कन्या राशि, इस वक्री में आपकी बातचीत और आस-पास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। मिसकम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं में देरी, या पेपरवर्क की गड़बड़ी हो सकती है। डॉक्युमेंट्स और प्लान्स को ध्यान से चेक करें। भाई-बहनों, पड़ोसियों, या आसपास के लोगों से फिर से जुड़ने का भी सही वक्त है।
तुला राशि वालों, इस दौरान पैसा और वैल्यूज आपके फोकस में रहेंगे। इनकम हो, खर्च हो, या अपने समय और एनर्जी की कद्र सब पर दोबारा सोचने का वक्त है। जब तक पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हों, बड़ी शॉपिंग या डील्स टालें। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ठीक से पढ़ें।
इस वक्त बुध आपकी ही राशि में उल्टा चल रहा है, तो अंदर झांकने का मौका मिल रहा है। कुछ पुराने ख्याल, पहचान या अधूरी भावनाएं फिर से सामने आ सकती हैं। अब सोचने का समय है कि अब तक कितना बदल गए हो, और किन बातों पर अभी भी सुलझाव चाहिए। फिलहाल अपनी छवि में कोई बड़ा बदलाव करने से बचो।
ये वक्री आपकी बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया में हलचल मचा सकता है। सपने, फीलिंग्स या पुराने पछतावे उभर सकते हैं, जो खुद से गहराई से जुड़ने और थोड़ा आराम करने का इशारा दे रहे हैं। अगर खुद को बहुत थका रहे हो, तो अब रुको, फालतू के नए प्रोजेक्ट या किसी की खातिर वक्त बर्बाद मत करो।
मकर वालों के लिए इस समय दोस्तों, ग्रुप या टीम के साथ रिश्ते सबसे ज्यादा फोकस में हैं। कभी-कभी किसी के साथ गलतफहमी हो सकती है, या टीम में तालमेल बिगड़ सकता है। ये वक्त है अपनी जगह और रोल को फिर से सोचने का। पुराने दोस्तों या मेंटर्स से दोबारा बात करने पर नए आइडिया या दूसरा मौका भी मिल सकता है।
इस वक्री में आपको अपने करियर या लंबे टार्गेट्स फिर से देखने की जरूरत पड़ सकती है। जो प्लान्स साल की शुरुआत में बनाए थे, उनमें अब कुछ बदलाव चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट अटक जाए या ऑफिस में बातचीत अधूरी रह जाए, तो हैरान मत हो। ये सही समय है सोचने का कि असल में जाना किधर है और क्या अभी जो कर रहे हो, वो आपके आगे के प्लान्स से मेल खाता है या नहीं। प्रमोशन या नई शुरुआत के लिए वक्त ठीक नहीं है।
मीन राशि वालों के लिए ये वक्री उनकी सोच, बड़े टार्गेट्स या ट्रैवल प्लान्स पर दोबारा सोचने का मौका दे रहा है। वो बातें जो पहले बहुत नॉर्मल लगती थीं, अब उन पर सवाल उठ सकते हैं और ये अच्छा है। नए नजरिए के लिए खुले रहो, लेकिन सोच-समझकर ही कोई बड़ा फैसला लो। अगर कहीं घुमने जाने की प्लानिंग या कोई जरूरी पेपरवर्क कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छे से चेक कर लो।
