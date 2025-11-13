Surya Gochar 2025 : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव, जानें राशिफल

Surya Gochar 2025 : वृश्चिक राशि में सूर्य गोचर 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Gochar 2025 : 16 नवंबर, 2025 को दोपहर 1:26 बजे सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। ज्योतिष में सूर्य स्वयं के मूल सार, हमारी जीवन शक्ति, अहंकार और सचेतन पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। यह जागरूकता का प्रकाश है जो हमारे आत्मविश्वास, उद्देश्य और जीवन में दिशा की भावना को बढ़ावा देता है। जिस प्रकार सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, उसी प्रकार यह हमारे अस्तित्व के केंद्र का प्रतीक है, हमारे उस हिस्से का जो चमकना, सृजन करना और पहचाना जाना चाहता है। आइए जानें कि इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, मेष राशि के जातकों के लिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है। इस समय आपके बच्चों का विकास में बाधा आ सकती है, और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने करियर के संबंध में आप नौकरी के दबाव या असंतोष के कारण नौकरी बदल सकते हैं। इस समय आपको धन की हानि हो सकती है क्योंकि बचत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको बड़ा नुकसान हो सकता है जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे।
वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में है। आपको भरपूर ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होने की संभावना है। आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना अधिक प्रबल हो सकती है। अपने करियर के संबंध में आपको अपने प्रयासों के लिए मान्यता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के लिहाज से आपके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करना आसान हो सकता है। आप अधिक बचत भी कर सकते हैं। व्यवसाय के लिहाज से इस समय आप अच्छा पैसा कमाने की मजबूत स्थिति में हो सकते हैं।
वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, कर्क राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है। लाभ कमाने के लिए सट्टेबाज़ी में रुचि ले सकते हैं। करियर के संबंध में यात्राएं कर सकते हैं, और काम के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। वित्तीय दृष्टि से आप पर्याप्त धन कमा सकते हैं और जितना हो सके बचत कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। आप व्यापार से अच्छा खासा धन कमा सकते हैं।
वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, सिंह राशि के जातकों के लिए प्रथम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में है। परिणामस्वरूप, इस समय आप कुछ विलासिता की वस्तुओं से वंचित रह सकते हैं। आप अपने परिवार की भलाई के लिए अधिक प्रतिबद्ध हो सकते हैं। करियर के लिहाज से आप कार्यस्थल पर अपनी प्रगति से खुश होंगे। आर्थिक रूप से आप अधिक धन कमाएंगे और अधिक बचत भी करेंगे।
वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, दशम भाव का स्वामी सूर्य, वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रथम भाव में है। आप अपने प्रयासों और अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप कई यात्राएं कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है।
