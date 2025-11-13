Surya Gochar 2025 : मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव, जानें राशिफल

वृश्चिक राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान, मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में है। आपको भरपूर ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होने की संभावना है। आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना अधिक प्रबल हो सकती है। अपने करियर के संबंध में आपको अपने प्रयासों के लिए मान्यता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के लिहाज से आपके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करना आसान हो सकता है। आप अधिक बचत भी कर सकते हैं। व्यवसाय के लिहाज से इस समय आप अच्छा पैसा कमाने की मजबूत स्थिति में हो सकते हैं।