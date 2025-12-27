27 दिसंबर 2025,

शनिवार

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 28 December : आज का राशिफल: रविवार को सूर्य देव की बरसेगी कृपा, जानें शाकम्भरी उत्सव पर अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025 :  28 दिसंबर 2025 का राशिफल: आज शाकम्भरी उत्सवारम्भ और दुर्गाष्टमी है। जानें मेष, वृष, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का भाग्य, शुभ रंग और लकी नंबर। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कैसा रहेगा आपका रविवार?

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 27, 2025

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025 : आज का राशिफल: 28 दिसंबर 2025, रविवार : आज पौष मास का 23वां दिन है । धार्मिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से शाकम्भरी उत्सवारम्भ हो रहा है और साथ ही मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव अपनी स्वराशि धनु में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए आज के दिन उनकी उपासना और व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहों की इस बदलती चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी या निवेश में सावधानी बरतनी होगी? आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल, उनके शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

विवादित विषयों पर टिप्पणी करने से बचना होगा। उच्च अधिकारियों से भिन्न राय होने के बावजूद उनसे व्यक्तिगत तनाव न ले। आय से अधिक खर्चों के प्रति सचेत रहे। प्रेम संबंधों में साथी का व्यवहार उम्मीद से बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

आपके विचारों और कार्यों को सम्मान मिलेगा। साथी कर्मी सहयोग देंगे मित्रों के प्रति आपकी उदारता से रिश्तो में नई ऊर्जा महसूस होगी। तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए प्रस्ताव मिलेंगे।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

मेहनत का उचित फल मिलेगा। पुरानी योजना पर फिर से कार्य शुरू होने की संभावना से मन उत्साहित रहेगा। भूमि भवन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त लाभ की संभावना रहेगी।
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

अपेक्षाकृत ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। नई परिकल्पनाएं साकार होगी। मित्रों के व्यवहार से निराशा महसूस करेंगे। शेयर मार्केट से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की योग बन रहे है।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

अतिरिक्त परिश्रम के बावजूद वांछित सराहना के लिए इंतजार करना होगा। प्रेम में साथी को कन्वेंस करना आसान नहीं रहेगा। व्यवसाय में कठिन प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है।
शुभ रंग : केरट रेड
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

परिवार के साथ विचारों का तारतम्य बिठाना आसान नहीं होगा। विवाह सबंधों को लेकर परिवार का दबाव महसूस करेंगे। साझेदारों के साथ व्यवसाय को बढ़ाने संबंधी वार्तालाप सफल रहेगी। यात्रा सुखद रहेगी।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

आर्थिक धोखाधड़ी से बचने के लिए अनजान लोगों से ज्यादा संपर्क बढ़ाने से बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर तनाव में रह सकते हैं। ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। वाहन के रख रखाव पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भावनात्मक सम्बंधों को अविश्वास जैसे नकारात्मक विचारों से बचाना होगा। मित्रों की भूमिका संदेहास्पद हो सकती है। व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद रहेगी।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

स्वतंत्र प्रभार साथ कार्य करने के अवसर मिलेंगे। कार्यों की गति तेज रहेगी। टीम का समर्थन मिला तो विशिष्ट करने में सफल रहेंगे। भावनात्मक तौर पर संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। एक दूसरे के विचारों का आदर करना होगा।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

कार्यस्थल पर भिन्न कार्यशैली को सम्मान देना होगा। पुराने निवेश से लाभान्वित होने का समय है। भाग्य का समर्थन मिलेगा। भाई बहनों से बातचीत सार्थक रहेगी। पुरानी गलतफहमीया दूर होगी।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

भावनात्मक संबंध में अनचाही दूरियां महसूस करेंगे। व्यवसाय में किसी खास अवसर का इंतजार रहेगा। धन खर्च करके भी आनंद मिलना कठिन है। वार्तालाप में दूसरों की गरिमा का सम्मान करना होगा।
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

किसी खास व्यक्ति के संपर्क से जीवन शैली में बदलाव आने की संभावना है। बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में मधुरता के लिए साथी के विचारों से सहमति ही विकल्प है।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

