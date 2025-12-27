Aaj Ka Rashifal 28 December : आज का राशिफल: रविवार को सूर्य देव की बरसेगी कृपा, जानें शाकम्भरी उत्सव पर अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 December 2025 : आज का राशिफल: 28 दिसंबर 2025, रविवार : आज पौष मास का 23वां दिन है । धार्मिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से शाकम्भरी उत्सवारम्भ हो रहा है और साथ ही मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव अपनी स्वराशि धनु में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए आज के दिन उनकी उपासना और व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहों की इस बदलती चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आज आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी या निवेश में सावधानी बरतनी होगी? आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल, उनके शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।