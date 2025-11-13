Vivah Panchami 2025 : ओरछा में होगा राम-सीता का दिव्य विवाह! विवाह पंचमी पर राजा राम बनेंगे दूल्हा, छप गए न्योते

1 (मूर्तियाँ या चित्र) (पूजा के लिए भगवान राम और देवी सीता की मूर्तियाँ या चित्र)

2 (फूल) (सजावट और भेट के लिए गेंदा और कमल)

3 (पंचामृत) (दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण)

4 (कलश) (पानी और आम के पत्तों से भरा पवित्र बर्तन)

5 (मौली) (अनुष्ठानों के दौरान बाँधा जाने वाला लाल पवित्र धागा)

6 (चंदन) (प्रतिमाओं पर लगाने के लिए चंदन का पेस्ट)

7 (कुमकुम और हल्दी) (तिलक और अनुष्ठानिक शुद्धता के लिए सिंदूर और हल्दी)

8 (अगरबत्ती और धूप) (खुशबू और परिवेश को पवित्र करने के लिए)

9 (दीपक) (घी से जलाए गए तेल के दीपक, जो दिव्य प्रकाश का प्रतीक हैं)

10 (फल और मिठाइयाँ) (देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली भेंट)

11 (पान के पत्ते और सुपारी) (सम्मान का प्रतीक पारंपरिक भेंट)

12 (तुलसी के पत्ते) (भगवान राम को चढ़ाए जाने वाले पवित्र पत्ते)

13 (चावल/अक्षत) (भेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले साबुत चावल के दाने)

14 (नारियल) (भक्ति और पूर्णता का प्रतीक)