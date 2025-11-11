Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी : जानें राम-सीता के विवाह का यह पवित्र दिन शादियों के लिए शुभ क्यों नहीं माना जाता

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी हिंदू धर्म में एक खास त्योहार है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में पूजा होती है। लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इस दिन अपनी शादी नहीं करते। ये कोई धार्मिक मनाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और सांस्कृतिक वजहें हैं।