Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी : जानें राम-सीता के विवाह का यह पवित्र दिन शादियों के लिए शुभ क्यों नहीं माना जाता

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी 2025 की सही तारीख 25 नवंबर है। जानें राम-सीता के विवाह का यह पवित्र दिन विवाह के लिए शुभ क्यों नहीं माना जाता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 11, 2025

Vivah Panchami 2025

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी की तारीख और समय 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी हिंदू धर्म में एक खास त्योहार है। इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह की याद में पूजा होती है। लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग इस दिन अपनी शादी नहीं करते। ये कोई धार्मिक मनाही नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और सांस्कृतिक वजहें हैं।

विवाह पंचमी 2025 की तारीख और समय

हर साल, ये त्योहार मार्गशीर्ष (अगहन) महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। 2025 में विवाह पंचमी मंगलवार, 25 नवंबर को है।

पंचमी तिथि शुरू: 24 नवंबर, रात 9:22 बजे

पंचमी तिथि खत्म: 25 नवंबर, रात 10:56 बजे

सूर्योदय के हिसाब से देखा जाए तो पर्व 25 नवंबर को ही माना जाएगा।

अयोध्या और जनकपुर (नेपाल) में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है। यहां लोग भगवान राम और सीता के विवाह का भव्य आयोजन करते हैं, मानो फिर से वही दिन लौट आया हो।

इस दिन शादी क्यों नहीं करते?

असल में, ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि विवाह पंचमी पर शादी करना मना है। फिर भी लोग इस दिन शादी से बचते हैं। इसकी वजह राम-सीता की कहानी से जुड़ी गहरी भावनाएं हैं।

1. सीता के वैवाहिक जीवन की कठिनाइयां

    सबसे बड़ा कारण यहीं है। भगवान राम और माता सीता का विवाह तो दिव्य था, लेकिन उनका दांपत्य जीवन संघर्षों और दुखों से भरा रहा। शादी के तुरंत बाद दोनों को 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। इसी दौरान रावण ने सीता को उठा लिया। फिर उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी।

    अयोध्या लौटने के बाद भी सीता को लोगों की बातें सुननी पड़ीं, जिससे अंत में उन्हें राम से अलग होकर धरती में समा जाना पड़ा। उनका जीवन बलिदान और दुख से भरा रहा। मिथिलांचल (नेपाल, बिहार) के लोग मानते हैं कि इस दिन शादी करने से कहीं वैसा ही दुख या संघर्ष जिंदगी में न आ जाए।

    2. विवाह की जगह पूजा-पाठ

      विवाह पंचमी पर लोग शादी की बजाय रामचरितमानस के विवाह कांड का पाठ करते हैं, जिसमें राम-सीता की खुशी-खुशी शादी का जिक्र है। ये पाठ वहीं खत्म हो जाता है, जहां सब खुश हैं। आगे की कठिनाइयों को याद नहीं किया जाता। इसी वजह से लोग इस दिन शादी से बचते हैं और पूजा-पाठ करते हैं।

      कुल मिलाकर, विवाह पंचमी राम-सीता की पूजा और उनके आशीर्वाद का दिन है। लोग उनसे सुखी दांपत्य जीवन की कामना करते हैं। लेकिन उनकी कहानी की भावनात्मक गहराई को देखते हुए, ज्यादातर लोग इस दिन अपनी शादी नहीं रखते।

      डिसक्लेमर:यह ज्योतिषीय आलेख पूरी तरह से सामान्य जानकारी, मनोरंजन और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित सभी भविष्यवाणियां और निष्कर्ष पारंपरिक ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं।

      ये भी पढ़ें

      Budh Gochar November 2025 : नवंबर में बुध का गोचर तुला राशि में, जानिए किन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव
      राशिफल
      Budh Gochar November 2025

      खबर शेयर करें:

      Join Arovia on WhatsApp

      Published on:

      11 Nov 2025 04:39 pm

      Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Vivah Panchami 2025 : विवाह पंचमी : जानें राम-सीता के विवाह का यह पवित्र दिन शादियों के लिए शुभ क्यों नहीं माना जाता

      बड़ी खबरें

      View All

      धर्म और अध्यात्म

      धर्म/ज्योतिष

      ट्रेंडिंग

      Bajrang Baan : बजरंग बाण पाठ रोज पढ़ना क्यों माना जाता है गलत? बाबा बागेश्वर ने बताए कारण

      Bajrang Baan, Baba Bageshwar Dham
      धर्म/ज्योतिष

      Kaal Bhairav Jayanti 2025 : कालभैरव जयंती के दिन व्रत करने से क्या होता है , ये उपाय दे सकते हैं समस्याओं से राहत

      Kalashtami 2025 Date
      धर्म/ज्योतिष

      Ketu Gochar 2026 in Leo to Cancer : केतु गोचर से सिंह राशि को दिसंबर 2026 में मुक्ति, ज्योतिषी ने बताए ये उपाय

      Ketu Gochar 2026 in Leo to Cancer
      धर्म/ज्योतिष

      Premanand Ji Maharaj : तिलक लगाना दिखावा होता है या नहीं? प्रेमानंद महाराज ने जानिए क्या कहा इस पर

      Premanand Ji Maharaj
      धर्म और अध्यात्म

      Hanuman Chalisa Secrets: बजरंग बली की कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़े या सुनें? जानिए सही तरीका

      How to get Hanuman blessings, Hanuman Chalisa religious significance, Hanuman Chalisa chanting benefits,
      धर्म और अध्यात्म
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Women's World Cup 2025

      PM Modi

      Bihar Elections 2025

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Grievance Policy

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      Privacy Policy

      About Us

      Code of Conduct

      RSS

      Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.