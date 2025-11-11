Patrika LogoSwitch to English

Budh Gochar November 2025 : नवंबर में बुध का गोचर तुला राशि में, जानिए किन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव

Mercury Transit November 2025 नवंबर 2025 में बुध का तुला राशि में गोचर (Budh Gochar) 23 तारीख को हो रहा है। जानें मेष, मिथुन, कन्या, और मीन राशि पर इसका व्यापार, धन और करियर में क्या प्रभाव पड़ेगा। उपायों के साथ पढ़ें संपूर्ण राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 11, 2025

Budh Gochar November 2025

Budh Gochar November 2025 : तुला राशि में बुध का गोचर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Budh Gochar November 2025 : तुला राशि में बुध का गोचर: बुध बुद्धि और कौशल का कारक ग्रह है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत है, तो आप व्यापार में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। मिथुन और कन्या राशियों में बुध शुभ फल देता है। मीन राशि में बुध नीच राशि में होने के कारण प्रतिकूल परिणाम देता है। बुध तंत्रिकाओं और त्वचा का स्वामी है। कमजोर बुध वाले जातकों को तंत्रिका और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा हो सकता है।

बुध का तुला राशि में गोचर 23 नवंबर, 2025 को रात 8.08 बजे होगा। आपको बता दें कि वक्री अवस्था में चल रहा बुध पुनः तुला राशि में गोचर करेगा।

मेष | Mesh

मेष राशि के जातकों के लिए, बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और सातवें भाव में गोचर कर रहा है। आपको अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने संचार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। करियर के मोर्चे प आप किसी असाइनमेंट के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो इस दौरान आपके लिए आवश्यक हो सकती है। व्यावसायिक मोर्चे पर इस दौरान आपको अधिक लाभ प्राप्त करने में रुकावटें आ सकती हैं, जो आपको पीछे धकेलने में बाधा का काम कर सकती हैं। धन की बात करें तो आपको धन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और इस प्रकार आपके अच्छे पैसे बचाने के अवसर कम हो सकते हैं।

उपाय- प्रतिदिन 41 बार "ॐ नमो नारायणाय" का जाप करें।

मिथुन | Mithun

मिथुन राशि के जातकों के लिए, बुध प्रथम और चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव में गोचर कर रहा है। इसके कारण, आपको अपने बच्चों से अधिक खुशी मिल सकती है और उनका सहयोग आपको प्रसन्न रख सकता है। आप अधिक लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। करियर के मोर्चे पर आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आपको ऑनसाइट अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आप सामान्य व्यवसाय की तुलना में सट्टेबाज़ी के व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त करने में आगे रह सकते हैं। अधिक धन अर्जित करने और उसे बचाने में सफल रहेंगे।

रिश्तों के मोर्चे पर आप अपने जीवनसाथी के साथ सुखद पलों का आनंद ले पाएंगे और उन्हें संजोकर रख पाएंगे। आप अपने जीवनसाथी का आशीर्वाद प्राप्त करने के सही रास्ते पर हैं।

उपाय- शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ-हवन करें।

कन्या | Kanya

कन्या राशि के जातकों के लिए, बुध प्रथम और दशम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान आप उन्नति और विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तुला राशि में बुध के इस गोचर के दौरान आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी से जुड़े प्रयासों में सफल हो सकते हैं और आपको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं जो आपको अधिक संतुष्टि प्रदान करेंगे। आपका सफर सुगम रहेगा और आपको उच्च लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। आप अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए एक संभावित चुनौती बन सकते हैं। आपके धन की आमद में वृद्धि हो सकती है जिससे आप इस दौरान इसे संचित कर सकते हैं या अधिक बचत कर सकते हैं।

उपाय- प्रतिदिन 11 बार "ओम बुधाय नमः" का जाप करें।

मीन राशि | Meen

मीन राशि के जातकों के लिए, बुध चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। आपको मित्रों के साथ संबंधों में समस्याएं, मित्रों से सहयोग की कमी आदि का सामना करना पड़ सकता है। बुध के तुला राशि में गोचर के दौरान आपको अपने वरिष्ठों से काम का अधिक दबाव और चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। आपको प्रतिस्पर्धियों से भारी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना कम हो सकती है। आपको अधिक धन हानि हो सकती है और बचत आदि में कमी आ सकती है। अधिक धन प्राप्त करने की आपकी योजनाएँ सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी।

उपाय- शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ-हवन करें।

Published on:

11 Nov 2025 12:42 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Budh Gochar November 2025 : नवंबर में बुध का गोचर तुला राशि में, जानिए किन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव

