Budh Gochar November 2025 : नवंबर में बुध का गोचर तुला राशि में, जानिए किन राशियों पर पड़ने वाला है प्रभाव

मेष राशि के जातकों के लिए, बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और सातवें भाव में गोचर कर रहा है। आपको अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। आपको अपने संचार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हो सकती है। करियर के मोर्चे प आप किसी असाइनमेंट के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जो इस दौरान आपके लिए आवश्यक हो सकती है। व्यावसायिक मोर्चे पर इस दौरान आपको अधिक लाभ प्राप्त करने में रुकावटें आ सकती हैं, जो आपको पीछे धकेलने में बाधा का काम कर सकती हैं। धन की बात करें तो आपको धन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और इस प्रकार आपके अच्छे पैसे बचाने के अवसर कम हो सकते हैं।