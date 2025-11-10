Ketu Gochar 2026 in Leo to Cancer : केतु गोचर से सिंह राशि को दिसंबर 2026 में मुक्ति, ज्योतिषी ने बताए ये उपाय

केतु गोचर 2026 की बात करें तो, केतु वर्ष 2026 के अधिकांश समय सिंह राशि में ही रहेगा। केतु के गोचर के प्रभावों के संबंध में आमतौर पर यह माना जाता है कि जब केतु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्यारहवें, छठे या तीसरे भाव से होकर गुजरता है, तो यह सकारात्मक परिणाम लाता है। बारहवें भाव में स्थित होने पर, केतु को आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। आगामी केतु गोचर 2026 कर्क राशि में व्यक्तियों को अलग-अलग रूप से प्रभावित करेगा, जो उनकी जन्म कुंडली में कर्क राशि के किस भाव में स्थित है, इस पर निर्भर करेगा। यह गोचर चुनौतियां लेकर आएगा या नए अवसर, यह उस स्थिति पर निर्भर करेगा।