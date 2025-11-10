Tulsi Vastu Niyam : तुलसी में रोज दूध चढ़ाने से क्या होता है?

Tulsi Vastu Niyam : हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और इसे देवता के समान माना गया है क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी धन की देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपको जरूर लाभ होगा। लेकिन उससे पहले, आपको यह जानना जरूरी है कि वास्तु और ज्योतिष में तुलसी से जुड़े मुख्य नियम क्या हैं।