Tulsi Vastu Niyam : तुलसी में रोज दूध चढ़ाने से क्या होता है?

Tulsi Vastu Niyam : तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है? जानें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे से जुड़े 10 वास्तु नियम। घर में तुलसी लगाने की शुभ दिशा, सही दिन और पूजा का मंत्र।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 10, 2025

Tulsi Vastu Niyam

Tulsi Vastu Niyam : जानें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे से जुड़े 10 वास्तु नियम (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Tulsi Vastu Niyam : हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है और इसे देवता के समान माना गया है क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी यानी धन की देवी का दर्जा दिया गया है। अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो देवी लक्ष्मी के रूप में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी से जुड़े उपाय करने से आपको जरूर लाभ होगा। लेकिन उससे पहले, आपको यह जानना जरूरी है कि वास्तु और ज्योतिष में तुलसी से जुड़े मुख्य नियम क्या हैं।

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं, तो घर में तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक का महीना है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक के महीने में घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाते हैं, तो देवी लक्ष्मी भी घर में आती हैं।

घर में वास्तु के अनुसार तुलसी लगाने के नियम: Tulsi Vastu Niyam

  • वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे हमेशा घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा में देवी-देवताओं का वास होता है।
  • तुलसी का पौधा घर की बालकनी या खिड़की पर लगाया जा सकता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में दी गई दिशा का ध्यान रखना चाहिए।
  • तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। यह दिशा पितरों की होती है और अगर आप यहां तुलसी का पौधा रखते हैं, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।
  • तुलसी का पौधा कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर या किसी ऐसी जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहां कूड़ा-कचरा रखा जाता हो या चप्पलें उतारी जाती हों।
  • तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में रखें। प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कभी न करें। हो सके तो तुलसी के गमले में चूने या हल्दी से 'श्रीकृष्ण' लिखें।

तुलसी पूजा के वास्तु नियम: Tulsi Vastu Niyam

आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए।

तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा, कच्चा दूध भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है।

तुलसी को जल चढ़ाते समय, आपको इस मंत्र का जाप करना है: 'महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी अधिक व्याधि हर नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते।'

आपके घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी 2, 4, 6 इन संख्याओं में नहीं रखना चाहिए।

तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो सकती हैं।

