Vastu Tips: किस दिशा में रखें जूते- चप्पल का रैक ? जानिए वास्तु नियम

Adobe
Vastu Tips For Shoe Rack: ज्योति शास्त्र में वास्तु शास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण विधा मानी गई है। वास्तु शास्त्र हमें जीवन को सही ढंग से जीना सीखता है। इसके साथ ही हमें कौनसा सामान कहां रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताता है। यदि हम अपने जीवन में वास्तु शास्त्र के नियमों का सही से पालना करना सीख लें तो हमें जीवन में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर में शू रैक किस दिशा में रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ खास नियम बताए गए हैं। अधिकतर लोग बिना वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में कोई भी सामान कहीं भी रख देते हैं। वास्तु के नियमों को नजरंदाज करने से हमें जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं घर में शू- रैक कहां रखना चाहिए।
जूते- चप्पल का रैक रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते- चप्पल का रैक रखने की सही दिशा दक्षिण-पश्चिम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में शू- रैक रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन नहीं होता है और हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है।
साफ हो शू रैक
घर में रखा हुआ शू रैक हमेशा साफ- सुथरा रखना चाहिए। इसके अंदर टूटे हुए जूते- चप्पल नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए जूते- चप्पल रखने से हमारे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके साथ ही हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस दिशा में ना रखें शू रैक
शू रैक को कभी भी उत्तर या पूर्व में नहीं रखना चाहिए। ये दिशा पूजा और प्रार्थना करने की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में जूते- चप्पल की रैक रखना शुभ नहीं होता है। इस दिशा में शू रैक रखने से देवता नाराज हो सकते हैं।
इस धातु की हो रैक
वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा शू रैक लकड़ी की होनी चाहिए। अगर आप बाहर से भी खरीदते हैं तो हमेशा लकड़ी की ही शू रैक खरीदें। प्लास्टिक या कपड़े शू रैक वास्तु के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है।
जूते-चप्पल की रैक कहां रखें
जूते-चप्पल की रैक हमेशा स्टोर रूम के पास रखनी चाहिए। कभी भी जूते-चप्पल की रैक को बेडरूम या मेन गेट के पास ना रखें। बेडरूम में जूते- चप्पल रखने से पति- पत्नी के बीच आपसी संबंध खराब होते हैं। ड्राइंग रूम की दक्षिण-पश्चिम दिशा या बालकनी में भी आप शू- रैक रख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग