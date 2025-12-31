Vastu Tips: किस दिशा में रखें जूते- चप्पल का रैक ? जानिए वास्तु नियम

Vastu Tips For Shoe Rack: ज्योति शास्त्र में वास्तु शास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण विधा मानी गई है। वास्तु शास्त्र हमें जीवन को सही ढंग से जीना सीखता है। इसके साथ ही हमें कौनसा सामान कहां रखना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताता है। यदि हम अपने जीवन में वास्तु शास्त्र के नियमों का सही से पालना करना सीख लें तो हमें जीवन में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर में शू रैक किस दिशा में रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ खास नियम बताए गए हैं। अधिकतर लोग बिना वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में कोई भी सामान कहीं भी रख देते हैं। वास्तु के नियमों को नजरंदाज करने से हमें जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं घर में शू- रैक कहां रखना चाहिए।