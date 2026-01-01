New Home Vastu Tips : नए घर में करें ये काम, कभी नहीं छुएगी बुरी नजर! हर काम में मिलेगी कामयाबी

New Home Vastu Tips: नए घर मे प्रवेश से पहले अपनाएं ये वास्तु टिप्स! (फोटोः एआई)
New Home Vastu Tips : नए घर को लेकर हर कोई एक्साइटेड रहता है और यह चाहता है कि, उसके घर में हमेशा खुशहाली और पारिवारिक प्रेम बना रहे। ऐसे में हम आपको गृह प्रवेश के पहले करने वाले आसान से उपाय बता रहे हैं। इन्हें फॉलो कर आप घर को बुरी नजर से दूर रख सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से तरक्की पा सकते हैं।
हिंदू धर्म के अनुसार, घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचारों के निर्धारण का केंद्र भी होत है। तरक्की और शांति का संबंध भी घर के वास्तु से होता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक, किसी भी नए स्थान पर पिछले दोष या नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं। ऐसे में चाहे घर अपना हो या किराए का, शिफ्ट होने से पहले कुछ उपाय कर लेने चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग