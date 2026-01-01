New Home Vastu Tips : नए घर में करें ये काम, कभी नहीं छुएगी बुरी नजर! हर काम में मिलेगी कामयाबी

घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) का पता लगाने के लिए आप कई संकेतों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे: परिवार में बेवजह कलह, पालतू जानवरों का असहज होना, तुलसी का बार-बार सूखना, किसी भी काम में लगातार रुकावटें आना, घर में हमेशा थकान और बेचैनी महसूस होना, मीठी चीज़ों पर चींटियों का न लगना, और बार-बार स्वास्थ्य समस्याओं पर पैसा खर्च होना; ये सभी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं.