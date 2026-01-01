1 जनवरी 2026,

वास्तु टिप्स

New Home Vastu Tips : नए घर में करें ये काम, कभी नहीं छुएगी बुरी नजर! हर काम में मिलेगी कामयाबी

नए घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए New Home Vastu Tips: वास्तु के उपाय अपनाना फायदेमंद होता है। इस लेख में पढ़िए, नए घर में प्रवेश से पहले क्या करना चाहिए?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 01, 2026

New Home Vastu Tips

New Home Vastu Tips: नए घर मे प्रवेश से पहले अपनाएं ये वास्तु टिप्स! (फोटोः एआई)

New Home Vastu Tips : नए घर को लेकर हर कोई एक्साइटेड रहता है और यह चाहता है कि, उसके घर में हमेशा खुशहाली और पारिवारिक प्रेम बना रहे। ऐसे में हम आपको गृह प्रवेश के पहले करने वाले आसान से उपाय बता रहे हैं। इन्हें फॉलो कर आप घर को बुरी नजर से दूर रख सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से तरक्की पा सकते हैं।

हिंदू धर्म के अनुसार, घर सिर्फ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचारों के निर्धारण का केंद्र भी होत है। तरक्की और शांति का संबंध भी घर के वास्तु से होता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक, किसी भी नए स्थान पर पिछले दोष या नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं। ऐसे में चाहे घर अपना हो या किराए का, शिफ्ट होने से पहले कुछ उपाय कर लेने चाहिए।

नए घर में शिफ्ट होने से पहले क्या करें? | New Home Vastu Tips

  1. शुभ मुहूर्त और वैदिक गृह प्रवेशवास्तु शास्त्र में समय बहुत मायने रखता है। किसी भी घर में प्रवेश के लिए सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत या अमृत चौघड़िया में प्रवेश करना फायदेमंद होता है। अनुभवी पंडित के माध्यम से गणेश पूजन, लक्ष्मी-विष्णु पूजन और वास्तु शांति का हवन जरूर करवाना चाहिए। याद रखें, घर में प्रवेश करते समय हमेशा दायां पैर पहले अंदर रखें और हाथ में जल से भरा मंगल कलश जरूर रखें।
  2. नमक के पानी से शुद्धिशिफ्ट होने से पहले पूरे घर में समुद्री नमक (Sea Salt) मिले हुए पानी से पोछा लगाएं। मााना जाता है कि, नमक नेगेटिव एनर्जी को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें, विशेषकर घर के कोनों और मुख्य द्वार पर। मान्यता है कि इस क्रिया से घर का 'औरा' (आभा) शुद्ध होती है।
  1. मुख्य द्वार पर सुरक्षा कवचबुरी नजर से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर नींबू और सात हरी मिर्च लटकाएं। इसे हर शनिवार बदलना न भूलें। इसके अलावा, द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक या ओम का चिह्न बनाएं। प्रवेश द्वार के पास उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बुरी शक्तियों को घर में नहीं आने देता।
  1. पहली रसोई और दान का महत्वनए घर की पहली रसोई में सबसे पहले दूध उबालें या खीर बनाएं। इसका भोग भगवान को लगाएं। इससे घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही, राहु-केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुत्ते को रोटी और गाय को गुड़-चना खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है।(अस्वीकरणः यह आलेख वास्तु मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी सटीकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करें।)

Updated on:

01 Jan 2026 06:04 pm

Published on:

01 Jan 2026 06:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / New Home Vastu Tips : नए घर में करें ये काम, कभी नहीं छुएगी बुरी नजर! हर काम में मिलेगी कामयाबी

