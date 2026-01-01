1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips For Study Table: घर की किस दिशा में रखना चाहिए स्टडी टेबल? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips For Study Table: स्टडी टेबल वो जगह होती है, जहां पर हम किताबें रखकर पढ़ते हैं। स्टडी टेबल किस दिशा में हो और उस पर हमें किन चीजों को रखना चाहिए, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं स्टडी टेबल से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 01, 2026

Vastu Tips For Study Table

adobe stock

Vastu Tips For Study Table: अक्सर हम देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल नहीं होती है। इसका एक कारण हमारी गलत दिशा में मेहनत करना भी हो सकता है। पढ़ाई करते समय में मन को पूरी तरह से एकाग्रता की जरूरत होती है, इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस पर किताबें रखकर पढ़ रहे हैं उसकी दिशा ठीक है कि नहीं। वास्तु शास्त्र में स्टडी टेबल को लेकर कुछ खास वास्तु नियम बताए गए है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए और इसके वास्तु नियम के बारे में।

स्टडी टेबल के लिए वास्तु नियम

किस दिशा में रखें स्टडी टेबल
वास्तु शास्त्र के अनुसार स्टडी टेबल रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा मानी गई है। इन दिशाओं में बैठकर मुंह करके पढ़ने से बच्चे का ध्यान केंद्रित होता है और उसका पढ़ाई में मन लगता है।

किस आकार का हो टेबल
स्टडी टेबल हमेशा आयताकार होनी चाहिए। इस आकार की टेबल होने से बच्चे को पढ़ाई में एकाग्रता मिलती है। जिससे बच्चा अपनी परीक्षा में सफलता हासिल करने से सक्षम होता है।

इस तरह की हो दीवार
स्टडी टेबल की सामने वाली दीवार पर हल्का रंग होना चाहिए। इसके साथ ही आप इस दीवार पर प्रेरणादायक चित्र या मां सरस्वती सहित भगवान गणेश की फोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहती है।

साफ रखें स्टडी टेबल
स्टडी टेबल को हमेशा साफ- सुथरा और व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। आप अपनी स्ट़डी टेबल पर किताबों के अलावा कोई भी ज्यादा सामान ना रखें। अगर आपकी स्टडी टेबल बिखरी हुई होती है तो इससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है।

किस रंग का लें टेबल
आप स्टडी टेबल लेते समय सही रंग का चुनाव जरूर करें। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल हमेशा सफेद या क्रीम रंग का लेना चाहिए। ये रंग शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इस रंग की टेबल पर पढ़ाई करने से आपका मन शांत रहता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 12:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips For Study Table: घर की किस दिशा में रखना चाहिए स्टडी टेबल? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

January Calendar 2026 : मकर संक्रांति से वसंत पंचमी तक, व्रत, उत्सव और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है यह महीना

January Calendar 2026
धर्म और अध्यात्म

हिंदू नववर्ष 2026 कब है? यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे कैसे?

Hindu Nav Varsh 2026 Trending
धर्म

1 जनवरी 2026 को करें ये काम, हर काम में मिलेगी तरक्की, खूब बरसेगा धन!

Ney Year 2026 Upay Remedies for 1 January
धर्म-कर्म

Tula Yearly Love Rashifal 2026 : प्यार, तकरार और फिर इकरार! तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Tula Yearly Love Rashifal 2026
राशिफल

Dhanu Rashifal 2026 : धनु राशि 2026: साल के दूसरे भाग में रहें सतर्क, जानें कब मिलेगा मेहनत का मीठा फल?

Dhanu Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.