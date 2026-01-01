Vastu Tips For Study Table: घर की किस दिशा में रखना चाहिए स्टडी टेबल? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips For Study Table: अक्सर हम देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल नहीं होती है। इसका एक कारण हमारी गलत दिशा में मेहनत करना भी हो सकता है। पढ़ाई करते समय में मन को पूरी तरह से एकाग्रता की जरूरत होती है, इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम जिस पर किताबें रखकर पढ़ रहे हैं उसकी दिशा ठीक है कि नहीं। वास्तु शास्त्र में स्टडी टेबल को लेकर कुछ खास वास्तु नियम बताए गए है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए और इसके वास्तु नियम के बारे में।