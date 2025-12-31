31 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

रंग बदलेंगे किस्मत? जानिए किस समस्या में कौन सा रंग देगा राहत

रंग सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और सोच को दिशा देते हैं। सही रंगों का प्रयोग करके आप स्वास्थ्य, शांति, बुद्धि और आनंद—सब कुछ बेहतर बना सकते हैं।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 31, 2025

Use of Colours (pc: gemini generated)

Use of Colours (pc: gemini generated)

कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, जिनका कोई सीधा हल नज़र नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान रंगों (Colors) के ज़रिए भी संभव है? ज्योतिष और भारतीय परंपरा के अनुसार पूरी सृष्टि रंग और तरंग (Color & Energy) से बनी है। इंसान का शरीर भी ऊर्जा तरंगों से बना है और रंग इन तरंगों को दिशा देते हैं।

रंग क्यों डालते हैं मन और जीवन पर असर?

शादी में पीला रंग, मांग में लाल सिंदूर, शोक में काला और शांति के लिए सफेद—ये सब यूं ही नहीं हैं। हर रंग सीधे तौर पर हमारे मन, सोच और ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसी वजह से रंगों का सही प्रयोग करने से मानसिक और शारीरिक समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरा रंग (Green Color for Health)

अगर आप बार-बार बीमार रहते हैं या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो हरा रंग आपके लिए बेहद लाभकारी है। यह रंग शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से हील करता है। पहले अस्पतालों में पर्दे, चादरें हरे रंग की होती थीं—यह फैशन नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच थी।

हेल्थ के लिए हल्का नीला (Light Blue) भी सहायक होता है।

बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए पीला रंग (Yellow Color for Intelligence)

बुद्धि, मेधा और ज्ञान के लिए पीला रंग श्रेष्ठ माना गया है। यह ग्रह बृहस्पति (Jupiter) से जुड़ा होता है। पीला रंग सीखने और समझने की शक्ति बढ़ाता है, लेकिन इसका अधिक प्रयोग अहंकार और मोटापे को बढ़ा सकता है।

आनंद और खुशहाली के लिए गुलाबी और क्रीम रंग

जीवन में आनंद, प्रेम और सुख बढ़ाने के लिए गुलाबी (Pink) और क्रीम (Cream) रंग का प्रयोग करें। ये रंग ग्रह शुक्र (Venus) से जुड़े होते हैं। इन रंगों के साथ हल्की सुगंध या परफ्यूम का प्रयोग करने से डिप्रेशन कम होता है और मन प्रसन्न रहता है।

मन की शांति के लिए सफेद रंग (White Color for Peace)

अगर आप तनाव, चिंता या मानसिक अशांति से परेशान हैं तो सफेद रंग अपनाएं। सफेद सभी रंगों का संतुलन है और मन को पूरी तरह शांत करता है। ध्यान और साधना में सफेद रंग का विशेष महत्व बताया गया है।

मोह और आसक्ति कम करने के लिए भगवा रंग

अगर जीवन में मोह, लालच या अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव बढ़ गया हो तो भगवा या गेरुआ रंग का प्रयोग करें। लेकिन इसके साथ सात्विक जीवनशैली जरूरी है।

Published on:

31 Dec 2025 03:03 pm

धर्म/ज्योतिष

