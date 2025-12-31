रंग बदलेंगे किस्मत? जानिए किस समस्या में कौन सा रंग देगा राहत

कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, जिनका कोई सीधा हल नज़र नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान रंगों (Colors) के ज़रिए भी संभव है? ज्योतिष और भारतीय परंपरा के अनुसार पूरी सृष्टि रंग और तरंग (Color & Energy) से बनी है। इंसान का शरीर भी ऊर्जा तरंगों से बना है और रंग इन तरंगों को दिशा देते हैं।