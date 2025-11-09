Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी 15 या 16 नवंबर? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले अक्षय पुण्य का रहस्य

Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी हिंदू पंचांग में एक विशिष्ट स्थान रखती है क्योंकि यहीं से एकादशी व्रत परंपरा की शुरुआत हुई थी। यह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और यह एकादशी देवी के अवतरण का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति हैं। यह दिन उन लोगों के लिए आदर्श माना जाता है जो एकादशी व्रत चक्र शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यह नकारात्मकता और अज्ञानता पर पवित्रता और अनुशासन की विजय का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी शनिवार, 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।