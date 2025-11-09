Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी 15 या 16 नवंबर? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले अक्षय पुण्य का रहस्य

Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी 2025 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जब भगवान विष्णु की एकादशी देवी का अवतरण हुआ था। जानें 15 नवंबर 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, कथा और पारण समय।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 09, 2025

Utpanna Ekadashi 2025 Date

Utpanna Ekadashi 2025 Date : एकादशी माता का प्राकट्य दिवस: 15 नवंबर को है उत्पन्ना एकादशी! जानें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की संपूर्ण पूजा विधि (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी हिंदू पंचांग में एक विशिष्ट स्थान रखती है क्योंकि यहीं से एकादशी व्रत परंपरा की शुरुआत हुई थी। यह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और यह एकादशी देवी के अवतरण का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुई दिव्य शक्ति हैं। यह दिन उन लोगों के लिए आदर्श माना जाता है जो एकादशी व्रत चक्र शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यह नकारात्मकता और अज्ञानता पर पवित्रता और अनुशासन की विजय का प्रतीक है। उत्पन्ना एकादशी शनिवार, 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी।

उत्पन्ना एकादशी 2025 – तिथि और पारण समय | Utpanna Ekadashi 2025 Date

एकादशी तिथि प्रारंभ: 14 नवंबर, शाम 6:29 बजे IST

एकादशी तिथि समाप्त: 15 नवंबर, शाम 4:48 बजे IST

पारण (व्रत तोड़ना): 16 नवंबर, सुबह 6:15 बजे से सुबह 8:30 बजे के बीच

(सटीक पारण समय की पुष्टि के लिए हमेशा स्थानीय सूर्योदय का समय देखें।)

उत्पन्ना एकादशी क्यों मनाई जाती है?

पद्म पुराण में वर्णित है कि जब राक्षस मुर ने दिव्य लोकों पर आक्रमण किया और भगवान विष्णु को मारने की कोशिश की तो विष्णु के शरीर से एक शक्तिशाली स्त्री शक्ति प्रकट हुई। यह एकादशी देवी थीं, जिन्होंने मुर को परास्त किया और विष्णु ने उन्हें ग्यारहवें चंद्र दिवस की देवी होने का आशीर्वाद दिया। उसी क्षण से एकादशी व्रत का पालन पापों और कर्म ऋणों से मुक्ति का मार्ग बन गया।

उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठान और व्रत विधि | Utpanna Ekadashi 2025 Date 15th or 16th November Find the Correct Tithi Puja Vidhi significance Auspicious Muhurat

1. सुबह सुबह का अनुष्ठान

    ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शुद्ध स्नान करें। अपने पूजा स्थल को साफ करें और तुलसी के पत्तों और पीले फूलों के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें।

    2. संकल्प और उपवास

      • एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक करने का मन में संकल्प करें ।
      • अपने स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करने के प्रकार को चुनें:
      • निर्जला व्रत: ये व्रत बिना भोजन या जल के किया जाता है
      • फलाहार व्रत: इस व्रत में केवल फल, दूध और मेवे का सेवन किया जाता है
      • सात्विक व्रत: केवल सात्विक भोजन, बिना अनाज, प्याज या लहसुन के

      3. पूजा और विष्णु आराधना

        भगवान विष्णु को फूल, धूप, घी का दीपक, केला, मिठाई और तुलसी अर्पित करें।
        जप करें:
        “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”
        “ॐ विष्णवे नमः”
        विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त, या भगवद गीता – अध्याय 15 (पुरुषोत्तम योग) का पाठ करें।

        उत्पन्ना एकादशी कथा सुनें या पढ़ें।

        4. संध्या आरती और भजन

          आरती करें और विष्णु भजन गाएं या भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करें।

          5. पारण - व्रत तोड़ना

            द्वादशी तिथि को, सूर्योदय के बाद और तिथि समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ें।
            भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण, गाय या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं।

            उत्पन्ना एकादशी के लाभ

            • पिछले पापों और नकारात्मक कर्मों का नाश करने में मदद करता है
            • मन की शांति, भक्ति और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है
            • एकादशी व्रत परंपरा शुरू करने के लिए आदर्श दिन

            उत्पन्ना एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए?

            • जो लोग मासिक एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं
            • मानसिक शांति या आध्यात्मिक स्पष्टता में बाधाओं का सामना कर रहे भक्त
            • भक्ति योग के साधक या कर्मों का बोझ कम करने के इच्छुक लोग

            डिस्क्लेमर : इस लेख में दिए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। पत्रिका.कॉम इस लेख में उल्लिखित किसी भी विचार, परंपरा या दावे का समर्थन नहीं करते हैं। यहां दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों जैसे ज्योतिष, पंचांग, प्रवचन, धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं से संकलित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को पूर्ण सत्य या प्रमाणित दावा न मानें, बल्कि अपने विवेक और समझ के आधार पर निर्णय लें।

            ये भी पढ़ें

            16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोलह सोमवार व्रत क्यों करें? जानिए शुभ आरंभ तिथि, लाभ और सही जीवनसाथी पाने का अचूक उपाय
            धर्म और अध्यात्म
            16 Somvar Vrat Ki Vidhi

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            09 Nov 2025 01:04 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Utpanna Ekadashi 2025 Date : उत्पन्ना एकादशी 15 या 16 नवंबर? नोट करें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने से मिलने वाले अक्षय पुण्य का रहस्य

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म और अध्यात्म

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोलह सोमवार व्रत क्यों करें? जानिए शुभ आरंभ तिथि, लाभ और सही जीवनसाथी पाने का अचूक उपाय

            16 Somvar Vrat Ki Vidhi
            धर्म और अध्यात्म

            Kaal Bhairav Ashtami 2025 भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने का पावन पर्व, जानें पूजा विधि और महत्व

            Kaal Bhairav Jayanti 2025,kaal bhairav,Ashtami Tithi,काल भैरव
            धर्म और अध्यात्म

            Premanand Maharaj: अंगूठी पहनने से क्या भाग्य बदलता है? प्रेमानंद महाराज से सच जानिए

            Premanand Maharaj
            धर्म और अध्यात्म

            Ganadhipa Sankashti 2025 गणेश भक्तों के लिए खास दिन, जानिए व्रत का महत्व , व्रत विधि और तिथि

            Lord Ganesha, Ganadhipa Sankashti Chaturthi, Ganesha worship in Hinduism,
            धर्म और अध्यात्म

            Saturday Fast Rules: शनि योग का असर कम करना चाहते हैं? शनिवार व्रत रखने के ये असरदार तरीके अपनाएं

            Shani ke Upay, Shani Dev, Shani Dev blessing, Shani Dev Puja, शनिदेव,
            धर्म और अध्यात्म
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Women's World Cup 2025

            PM Modi

            Bihar Elections 2025

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.