Panchang 12 January : आज का पंचांग 12 जनवरी 2026: माघ कृष्ण नवमी, स्वामी विवेकानंद जयंती और शुभ चौघड़ियों का संयोग

Aaj Ka Panchang Somwar 12 January 2026 : हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व होता है। किसी भी शुभ या आवश्यक कार्य से पूर्व पंचांग का अवलोकन करना परंपरा और विज्ञान – दोनों दृष्टियों से उपयोगी माना जाता है। आज सोमवार, 12 जनवरी 2026 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, स्वाती नक्षत्र, धृति योग, तथा तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। आज स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है, जो युवाओं को प्रेरणा, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संदेश देता है। इस पंचांग में आपको आज के शुभ चौघड़िये, राहुकाल, दिशा शूल, ग्रह परिवर्तन, जन्म राशिफल एवं नामाक्षर से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषा में मिलेगी।