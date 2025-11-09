16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोलह सोमवार व्रत क्यों करें? जानिए शुभ आरंभ तिथि, लाभ और सही जीवनसाथी पाने का अचूक उपाय

16 Somvar Vrat Ki Vidhi : 16 सोमवार व्रत विधि (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोमवार व्रत ऐसे ही लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक है और भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंद्र कैलेंडर का प्रत्येक सोमवार एक शुभ दिन होता है जो परमपिता परमेश्वर शिव को समर्पित होता है। सोमवार व्रत, हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय व्रतों में से एक है। भक्त सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। कई किंवदंतियां बताती हैं कि दयालु शिव ही सर्वोच्च भगवान हैं और लगातार 16 सोमवार व्रत रखने से, जिसे सोलह सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है, भक्त के जीवन में चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।
सोलह सोमवार व्रत (16 सोमवार व्रत) भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू अनुष्ठानों में से एक है। इस व्रत पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, रख सकता है। भारत में, यह व्रत मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा रखा जाता है जिन्हें विवाह करने और उपयुक्त जीवनसाथी पाने में कठिनाई हो रही है।
आदर्श रूप से, कोई भी व्यक्ति चंद्र कैलेंडर के अनुसार श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक या मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को व्रत शुरू कर सकता है और अगले 16 सोमवार तक रख सकता है। उसे ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ लगातार 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और बीच में लापरवाही से व्रत नहीं छोड़ना चाहिए।
प्रातः कालीन दिनचर्या: व्रत की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने से होती है, इस जल में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
व्रत का भोजन: अधिकांश भक्त दिन भर केवल जल ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ लोग पूजा समाप्त होने के बाद दोपहर में एक समय भोजन करना पसंद करते हैं। वे फल, दूध, दही, छाछ या साबूदाना खा सकते हैं।
प्रत्येक सोमवार को पूजा के दौरान सोलह सोमवार कथा पढ़ना अनिवार्य है और उसके बाद इनमे में से किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए:
1. पंचाक्षरी मंत्र
ॐ नमः शिवाय
भगवान शिव की स्तुति के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक। प्रतिदिन 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है।
2. शिव गायत्री मंत्र
ॐ तत् पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात।
इस मंत्र का नियमित जाप सभी प्रकार के भय को दूर करता है और चिंता को दूर रखता है।
3. रुद्र मंत्र
ॐ नमो भगवते रुद्राय।
दयालु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए इस शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है और यह किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रभावी माना जाता है।
4. महामृत्युंजय मंत्र
ॐ त्रयम्बकं यजामहे, सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिवबंधानां मृत्योर्मुक्षेय मामृतात्।
हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णन है कि इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करने से भक्त सभी रोगों से मुक्त रहता है और स्वास्थ्य, धन और जीवन शक्ति प्रदान करता है।
5. आरती के लिए मंत्र/प्रार्थना
कर्पूर गौरं करुणावतरम, संसार सरं भुजगेंद्र हरम
सदा वसंतं हृदयाराविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
शिव पुराण के अनुसार, इस व्रत को करने से करियर, व्यवसाय और रिश्ते में सफलता मिलती है और मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु भी मिलती है। सोलह सोमवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ रखने से व्यक्ति को अपना जीवनसाथी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे दम्पतियों को शांति और सद्भाव का अनुभव होगा। व्रत के प्रत्येक दिन शिवलिंग पर धतूरे के फूल और फल चढ़ाने और दिव्य मंत्रों का जाप करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग