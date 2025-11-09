16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोलह सोमवार व्रत क्यों करें? जानिए शुभ आरंभ तिथि, लाभ और सही जीवनसाथी पाने का अचूक उपाय

16 Somvar Vrat Ki Vidhi : सोमवार व्रत ऐसे ही लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक है और भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंद्र कैलेंडर का प्रत्येक सोमवार एक शुभ दिन होता है जो परमपिता परमेश्वर शिव को समर्पित होता है। सोमवार व्रत, हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय व्रतों में से एक है। भक्त सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। कई किंवदंतियां बताती हैं कि दयालु शिव ही सर्वोच्च भगवान हैं और लगातार 16 सोमवार व्रत रखने से, जिसे सोलह सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है, भक्त के जीवन में चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।