Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके मित्र काफी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप तमाम तरह की समस्याओं से उबरने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अचानक से आर्थिक लाभ होने के आसार हैं। आपको बाजार में आई तेजी का खास लाभ मिल सकता है। बाजार में फंसा पैसा भी आसानी से निकल सकता है। इस दौरान विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके हाथ कोई बड़ा कांट्रैक्ट लग सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो आपके आपके विरोधी सुलह-समझौते की पहल कर सकते हैं या फिर फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि-भवन से जुड़े विवाद और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटन या तीर्थाटन के योग बनेंगे। आपकी यात्रा सुखद एवं मन को सुकून देने वाली होगी।