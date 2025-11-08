Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025 : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025 : नवंबर माह के दूसरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल जानें। बुध और गुरु वक्री, सूर्य के वृश्चिक में गोचर से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के करियर, धन लाभ, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? जानें शुभ-अशुभ फल और अचूक उपाय।

6 min read
जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Nov 08, 2025

Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025

Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल: Tula, Vrishchik, Dhanu, Makar, Kumbh, Meen Rashi (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Rashifal 9 To 15 November 2025 : नवंबर माह का दूसरा सप्ताह ( 9 To 15 November 2025) ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और अवसरों का संकेत दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में बुध का वृश्चिक राशि में वक्री होना (वक्री), 11 नवंबर को गुरु का कर्क राशि में वक्री होना, और 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश कई क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन लाएगा। इसके साथ ही, चंद्रमा कर्क से कन्या राशि में गोचर करेगा, जबकि मंगल वृश्चिक में, शुक्र तुला में, राहु कुंभ में, केतु सिंह में और शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। (Weekly Horoscope)

पंडित डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, यह सप्ताह कई राशियों के लिए किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे, और धन-धान्य में बढ़ोतरी के प्रबल योग हैं।

साप्ताहिक राशिफल तुला (Tula Rashi Saptahik Rashifal​)

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको को अपने करियर-कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप लंबे समय से अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है तो वहीं रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की मनोकामना भी पूरी होगी।

सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के संबंध की गई यात्रा बेहद शुभ और मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। इस दौरान कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होती नजर आएगी। इस दौरान लेन-देन की कठिन परिस्थितियों से उबरकर आर्थिक लाभ के बारे में चिंतन-मंथन करेंगे। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके व्यक्तिगत जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान आप एकला चलो की बजाय मिलजुलकर काम करने की रणनीति को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे।

इस सप्ताह आपके विरोधी भी आपकी कार्य की क्षमता और उससे जुड़े प्रबंधन को देखकर हैरान रहेंगे। घर और बाहर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत और संबध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव लाइफ शानदार रहेगी और लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जाने के योग बनेंगे।

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक (Vrishchik Saptahik Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपको शार्टकट या फिर कहें गलत तरीके से कमाई या लाभ प्राप्त करने के लिए उकसाते हैं। इस सप्ताह किसी भी तरह का नियम और कानून न तोड़ें और न ही अपने कामकाम में किसी तरह की लापरवाही बरतें, अन्यथा आपको नुकसान और अपमान दोनों ही झेलना पड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है।

इस सप्ताह आपके अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। यदि आप आपने कारोबार का विस्तार करने या फिर उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उचित नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन का लेन-देन एवं हिसाब-किताब करते समय पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्च आने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। यह समय सेहत की दृष्टि से भी थोड़ा प्रतिकूल रहा सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ख्याल रखें।

प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। कठिन समय में आपका जीवनसाथी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु (Dhanu Saptahik Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से होगी। इस दौरान आपको करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती हुई नजर आएगी। यदि आप अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन सही से करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह सफलता के पंख लगा सकता है। आपके द्वारा किए गये कार्यों का आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने इष्टमित्र की मदद से अटके हुए काम को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपके जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। आप अपनी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको सत्ता-सरकार, इष्टमित्रों से अधिक मदद मिलने की उम्मीद है।

सप्ताह के मध्य में आपको बड़े संपर्कों का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी बड़ी योजना के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कांट्रैक्ट या कमीशन पर काम करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह सप्ताह शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कामकाज से कुछ नए लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। यदि आपको पहले से कोई कोई दिक्कत चली आ रही थी तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।

प्रेम संबध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Makar rashi saptahik Rashifal​)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है। बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक गतिविधियों को पंख लग जाएंगे। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपकी आय में इजाफा होगा। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। यदि आप कारोबारी हैं तो आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।

आप इस सप्ताह अपने उपक्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आप सत्ता-सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपकी खुशियों में इजाफा करेगा। यह समय सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से आपके लिए शुभ और सकारात्मक रहने वाला है।

सप्ताह के मध्य में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात संभव है। पुराने रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लाइफ में आपके ड्रीम पार्टनर की इंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक-सामाजिक कार्य में व्यस्तता बनी रह सकती है।

उपाय: प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Kumbh Rashi Saptahik Rashifal​)

कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को समय पर करने में कामयाब होंगे। जिसके कारण इनके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के बड़े अवसर मिल सकते हैं। हालांकि इन सभी के बीच में निजी जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं भी आपके सिर पर बोझ की तरह बनी रहेंगी।

सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके मित्र काफी मददगार साबित होंगे, जिनकी मदद से आप तमाम तरह की समस्याओं से उबरने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अचानक से आर्थिक लाभ होने के आसार हैं। आपको बाजार में आई तेजी का खास लाभ मिल सकता है। बाजार में फंसा पैसा भी आसानी से निकल सकता है। इस दौरान विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके हाथ कोई बड़ा कांट्रैक्ट लग सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो आपके आपके विरोधी सुलह-समझौते की पहल कर सकते हैं या फिर फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि-भवन से जुड़े विवाद और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटन या तीर्थाटन के योग बनेंगे। आपकी यात्रा सुखद एवं मन को सुकून देने वाली होगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने संबंध और सेहत दोनों का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमी के चलते लव पार्टनर से दूरियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान निजी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Meen Saptahik Rashifal)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपकी यह चिंता इस सप्ताह इष्टमित्रों की मदद से दूर हो सकती है।

इस सप्ताह आपको नौकरी के लिए कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। यदि आपके घर-परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन चल रही थी तो वह किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से खत्म हो जाएगी और आपके स्वजनों के साथ रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। इस सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। खास बात यह कि आपके द्वारा लिया गया रिस्क आपको लाभ देकर जाएगा। इस दौरान आपके धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा। व्यवसाय में नया भागीदार आपसे हाथ मिला सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।

सप्ताह के उत्तरार्ध का समय कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ साबित होने वाला है। इस दौरान उनका कार्यक्षेत्र में कद और पद बढ़ेगा। घर-परिवार से जुड़ी मुश्किलें दूर होंगी। राजनीति से जुड़े लोग अपनी वाणी और कौशल से लोगों के बीच अपनी धाक जमाने में कामयाब हो जाएंगे।

