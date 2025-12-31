31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Horoscope 1 January 2026 : नए साल 2026 के पहले दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के साथ-साथ करोबार में वृद्धि ये योग

Tarot Horoscope 1 January 2026 : नए साल के पहले दिन आठ राशियों मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ और नौकरी पेशा के अवसर प्राप्त को सकते हैं। साथ ही विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 31, 2025

Tarot Horoscope 1 January 2026

Tarot Horoscope 1 January 2026

Tarot Horoscope 1 January 2026 : नए साल का टैरो कार्ड सभी 12 राशियों के भविष्य के बारे में जानकारी देता है। इससे लोगों अच्छे-बुरे समय के बारे में पता चलता है। साथ ही यह इंसान को सचेत करने में मददगार साबित होता है। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि वालों के लिए नया साल गुडलक लेकर आ रहा है। आइए जानते है प्रसिद्ध टैरो रीडर नीतिका शर्मा से नए साल 1 जनवरी 2026 का राशिफल

मेष टैरो राशिफल

टैरो रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज के दिन आपको करीबी लोगों से सलाह लेने की जरूरत है। आपकी सही सलाह न सिर्फ उनका मार्गदर्शन करेगी। आज आपकी धन समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरों की मदद करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से आर्थिक मामलों से बहुत ही शुभ साबित होगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको आज विशेष सम्मान दिला सकती है।

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए नए साल 2026 का पहला दिन कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आज आपको कामकाज में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों की सलाह है कि कर्मचारियों या सहयोगियों पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि, आज आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि फिलहाल, धैर्य बनाकर रखें और स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में होगी।

मिथुन टैरो राशिफल

नए साल 2026 के पहले दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को आज धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर करने की जरूरत है। अपने नाम से निवेश करने की बजाय किसी भरोसेमंद पार्टनर का नाम उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज आपके लिए लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। जो आपको लिए विशेष रुप से लाभकारी साबित होगी। वहीं, आज आपकी आय में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। आपके खर्चे भी काफी ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे में आपको बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है।

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए नए साल का पहला दिन मानसिक उलझनों से भरा रहने वाला है। किसी निर्णय पर पहुंचना आपके लिए मुश्किल भरा रहने वाला है। आपको सलाह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थकान और आलस्य आपके काम करने की गति को प्रभावित कर सकता है। साथ ही आज आपके विरोधी आपके खिलाफ षडयंत्र रच सकते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ने से बचत प्रभावित होगी। संयम और धैर्य से काम लेना ही आपके लिए बेहतर होगा।

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए 2026 का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी और नए आर्थिक स्रोत बनेंगे। विवेकपूर्ण निर्णय आपको धन लाभ के सुनहरे अवसर दिला सकते हैं। आज आपको निवेश करने से मोटा मुनाफा मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को नए वर्ष से अपनी टीमवर्क पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आज सबको साथ लेकर चलने की आपकी नीति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको सलाह है कि फिलहाल, समय की पाबंदी का ध्यान रखें और किसी भी कार्य में देरी न करें। वित्तीय दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है।

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए नए साल का पहला दिन बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आप अपने संबंधित नए विषयों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज आपके करियर में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से दिन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके प्रयास रंग लाएंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के घर परिवार में आज सुख सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। आज आप नया घर बनाने की योजना बना सकते हैं। आज आपके पुराने अटके हुए काम दोबारा शुरु हो सकते हैं। बता दें कि आज आपकी आय सामान्य रहेगी। लेकिन, आपके खर्चे अधिक रहने वाले हैं। परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज आप अपनी बातचीत की कला से नए अवसर व ऑर्डर मिल सकते हैं। आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा साबित होगा। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आज घर परिवार में खुशहाली रहेगी। यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन समृद्धि बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं, आज आपको अपना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन, आज आपको अपनी गाड़ी या मशीनरी की मरम्मत पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। घर परिवार में सभी सदस्यों से सामंजस्य रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा।

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने अहंकार से बचना होगा। यदि आप दूसरों की जरूरी सलाह को नजरअंदाज करेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकल सकते हैं। कोशिश करें की आप समझदारी से निर्णय लें। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप ज्यादा पाने की चाह न रखें। आत्मविश्वास नुकसानदायक साबित हो सकता है।

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों का मन आज आराम और आलस्य आप पर हावी रह सकता है। काम को टालने की प्रवृत्ति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। वहीं, आज आपकी आय सामान्य रहेगी। दिनचर्या में संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल
धर्म/ज्योतिष
Surya Gochar on Makar Sankranti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

31 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Horoscope 1 January 2026 : नए साल 2026 के पहले दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के साथ-साथ करोबार में वृद्धि ये योग

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

राशिफल 2026

Aaj Ka Rashifal New Year : मेष, वृषभ, कर्क सहित इन 5 राशियों को सौगात देने वाला है नया वर्ष, आज का राशिफल में जानें कैसा रहेगा न्यू ईयर 2026

Aaj Ka Rashifal New Year 2026
राशिफल

Goddess Lakshmi lucky Rashi: इन राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की खास कृपा, कभी नहीं खोली होता खजाना

Goddess Lakshmi lucky rashi
धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar on Makar Sankranti : मकर संक्रांति पर सूर्य का गोचर इन 4 राशियों को बनाएगा मालामाल

Surya Gochar on Makar Sankranti
धर्म/ज्योतिष

तुला वार्षिक राशिफल 2026 : शनि-गुरु के संयोग से बदलेगी किस्मत, जानें पूरा साल कैसा रहेगा

Tula Rashifal 2026
राशिफल

Kanya Rashifal 2026 : कन्या राशिफल 2026: सपनों का आशियाना होगा हकीकत, करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

Kanya Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.