वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2026: शनि-राहु-गुरु का महासंयोग: 2026 में वृश्चिक राशि वालों की सोच, परिवार और भविष्य सब बदल जाएगा

Scorpio yearly Horoscope : वृश्चिक राशि 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Scorpio yearly Horoscope in hindi : ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए साल 2026 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके जीवन में बहुत से ऐसे घटनाक्रम होंगे, जो आपके जीवन जीने के तरीके को बदल कर रख देंगे और आपको बहुत अंदर तक प्रभावित करेंगे। कुछ घटनाएं अचानक से आपको आश्चर्य में डाल सकती हैं, लेकिन उन गतिविधियों को समझने के लिए जिस बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होगी, वह धीरे-धीरे आपके अंदर विकसित होती जाएगी। पंचम भाव में शनि का गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, वहीं चौथे भाव का राहु आपको मजबूत इरादे और हौसला प्रदान करेगा, लेकिन परिवार में संतुलन बढ़ाएगा। बृहस्पति साल की शुरुआत में आठवें घर में होकर आध्यात्मिक उन्नति देंगे, जिससे साल का प्रभाव मिला-जुला असर देने वाला होगा।
आपको धार्मिक कामों, ट्रेवल, संतान से संबंधित मामलों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस साल शनि का प्रभाव पंचम भाव में शनि का प्रभाव में मौजूद मीन राशि में होने वाला है। इस समय आपके विचारों में शनि का असर देखने को मिलेगा वहीं प्रेम संबंधों, शिक्षा, क्रिएटिविटी, सबकॉन्शियस जैसी बातों पर शनिदेव असर डालेंगे। इसके अलावा गुरु आठवें घर में बैठ कर आपको आध्यात्मिक स्तर पर काफी गहरा असर देने वाला है, लेकिन यहां आर्थिक मसले और एजुकेशन का स्तर अपना अलग ही असर देने वाला होगा। राहु शुरुआती समय में चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचरस्थ रहते हुए अपना असर डालेंगे। वहीं साल के अंत में राहु की स्थिति मकर में होने से बदलाव अलग होंगे। राशि स्वामी मंगल का प्रभाव अनुकूल रहेगा जो अच्छे परिणाम दे सकता है बस स्थिति तब कुछ कमजोर दिखाई देगी जब राशि स्वामी पाप ग्रहों के साथ प्रभावित होंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह की स्थिति वैवाहिक जीवन पर असर दिखाने वाली होगी तो बुध और सूर्य देव की स्थिति कर्म और लाभ के लिए जिम्मेदार होने वाली है।
साल का प्रभाव मिले जुले असर दिखाने वाला होगा। कुछ काम बदलाव के लिए विशेष होंगे, बाहरी लोगों का सहयोग होगा लेकिन आंतरिक स्थिति उथल-पुथल दे सकती है। इसके बावजूद आपको अपने प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस वर्ष विभिन्न ग्रहों का गोचर और स्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं। साल के आरंभिक स्तर में शनि मीन राशि के पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव से शनि का गोचर शिक्षा, संतान और इच्छाओं और आकांक्षाओं से संबंधित मामलों पर प्रभाव डालता है। यह समय आपके लिए बैलेंस में बने रहने का है। आपको अपने बच्चों से संबंधित कोई चुनौती का सामना हो सकता है, लेकिन आपके धैर्य और समझ से समस्याओं का समाधान निकल सकता है।
राहु साल के आरंभ में कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में रहेगा, जो पारिवारिक जीवन और घर से जुड़े मामलों पर प्रभाव डालने वाला है। इस दौरान घर में अशांति और तनाव का वातावरण बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके अलावा, राहु के कारण घरेलू रिश्तों में भी कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नवंबर के बाद राहु के गोचर में बदलाव आ सकता है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। राहु का मकर राशि के तृतीय भाव में गोचर भी महत्वपूर्ण है। यह आपके आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यों में कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। संचार और यात्रा के मामलों में भी कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं।
ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि वृश्चिक राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। इस दौरान आपका ध्यान कभी-कभी भटक सकता है और ऐसे में, आप नौकरी में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में चूक सकते हैं। इसके फलसवरूप, आपको कार्यक्षेत्र में मिलने वाले परिणाम औसत से कमज़ोर भी रह सकते हैं। बता दें कि अगर घर की समस्याएं घर तक ही सीमित रखेंगे और कार्यस्थल में नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचेंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे। आपको काम से ज्यादा बातों में समय बिताने वाले सहकर्मियों से दूर रहना होगा और मन लगाकर अपना काम करना होगा, तब ही आप राहु और शनि की नकारात्मकता से बचकर शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा न करने की स्थिति में दशम भाव में बैठा केतु आपको वरिष्ठों की नजरों से गिराने का काम कर सकता है या फिर वरिष्ठ या बॉस आपसे नाखुश नज़र आ सकते हैं। हालांकि, गुरु ग्रह की स्थिति बीच-बीच में आपको सहयोग कर सकती है। वहीं, मंगल देव की स्थिति भी आपके लिए औसत रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी।
वृश्चिक राशिफल 2026 कहता है कि 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी और 11 मई से लेकर 21 जून की अवधि में आपको नौकरी के कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को साल 2026 में कामकाज की स्थिति अच्छा दिख रही है। आपको कुछ मौके मिलेंगे। काम की प्राप्ति होगी। कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बनेंगे। साल का पहला भाग आपके काम को लेकर सामान्य रहेगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर आपको कार्य करने में कुछ अड़चन उत्पन्न कर सकता है, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी स्थिति उतार चढ़ाव से भरी रहेगी और जीवन में अनिश्चितता रहेगी। आप करियर को लेकर थोड़े आश्चर्यचकित रहेंगे, जिसका प्रभाव आपकी कार्यशैली पर भी पड़ेगा।
वर्ष के पहले भाग में पैसों को लेकर आप बजट बनाने से लेकर घर के खर्चों को लेकर ध्यान से काम कर सकते हैं। गुरु और शनि का एक साथ आपके धन भाव को देखना संपत्ति के मामले में सकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप, आप अपने धन को सेव करने के लिए कोई नई पॉलिसी को भी अपना सकते हैं। घरेलू वस्तुओं के लिए खरीदारी में पैसा लगा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन हो या फिर किसी पुराने निवेश की स्थिति खर्च और लाभ दोनों का असर दिखाई देगा। इस समय आपको बचत करने में कोई खास समस्या नहीं आएगी। आप अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं और कुछ अतिरिक्त आमदनी के रास्ते भी तलाश सकते हैं। इस समय के दौरान वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रहन सहन की चीजों इत्यादि में खर्च होगा। वहीं घर के किसी बड़े से कुछ लाभ भी मिल सकता है। कोई पुरानी संपत्ति या फिर कोई एंटीक ज्वेलरी या वस्तु मिल सकती है। यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, क्योंकि इस समय खरीदी गई वस्तुएं आपको भविष्य में लाभ प्रदान कर सकती हैं। साथ ही, यह समय निवेश के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको घर, भूमी संपत्तियों से जुड़े लाभ मिल सकते हैं और वाहन की खरीदारी या उसके सुधार से भी सुख-सुविधाओं का आनंद लिया जा सकता है। आप घर की खुशी के लिए और वाहन, संपत्ति, रहन-सहन से जुड़ी चीजों पर खर्च करेंगे। यह खर्च खुलकर होगा और घर के किसी बड़े सदस्य से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको कोई पुरानी एंटीक ज्वेलरी भी मिल सकती है।
साल के बीच में आर्थिक जीवन ठीक-ठाक रहेगा। आपको अपने कामों को करने के लिए किसी प्रकार के भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। आपकी कर्ज उतरेंगे और बैंक लोन है, तो वह भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे। जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति का नवम भाव में होना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आपकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से काम करेंगे और इसका आपको फायदा मिलेगा। राहु केतु के प्रभाव से अचानक से घर के सदस्य की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। संपत्ति खरीदने से भी धन खर्च की स्थिति बनेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार आता रहेगा, जिससे कि यह साल आर्थिक तौर पर आपको खुशी देकर जाएगा।
डा.अनीष व्यास ने बताया कि वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में अनुकूल रह सकता है। हालांकि, आपको परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को लेकर जागरूक रहना होगा। वहीं, दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि परिवार में छोटे-मोटे विवादों को जन्म दे सकती है और कभी-कभी सदस्य बेवजह रूठ सकते हैं। ऐसे में, आपको अपनी गलती न होते हुए भी सामने वाले को मनाने की कोशिश करनी होगी क्योंकि इसे ही समझदारी कहा जाएगा जिसका समर्थन देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जब बृहस्पति देव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तब आप समझदार बनकर परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। इस अवधि में परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी।
बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद गुरु ग्रह अपनी पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, उस समय अगर आप सावधानी बरतेंगे तो घर-परिवार की समस्याओं का अंत हो सकेगा। सरल शब्दों में, इस साल पारिवारिक जीवन में समस्या आएगी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन की बात करें तो, यह वर्ष थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 5 दिसंबर तक राहु ग्रह की चतुर्थ भाव में उपस्थिति गृहस्थ जीवन में कोई न कोई समस्या बने रहने की तरफ संकेत कर रही है। हालांकि, जनवरी से 02 जून के दौरान गुरु ग्रह की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। ऐसे में, यह गृहस्थ जीवन की समस्याओं को नियंत्रित करने का काम करेंगे।
वृश्चिक राशिफल 2026 के अनुसार, 02 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति का संबंध चतुर्थ भाव से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, परंतु समझदारी से काम लेने पर आप गृहस्थी से जुड़ी समस्याओं को हल कर लेंगे। वर्ष 2026 में आपको शादीशुदा जीवन में सावधानी बरतनी होगी ताकि आप संतुलित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेंगे, परंतु चतुर्थ भाव का राहु और पंचम भाव का शनि बार-बार आपके मूड को बदलने का काम कर सकता है। साथ ही, आपकी साथी से बहस भी हो सकती है। हालांकि, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में कभी-कभी बेरुखी देखने को मिल सकती है। हालांकि, गुरु ग्रह काफ़ी हद तक आपका सहयोग करना चाह रहे हैं और ऐसे में, यह रिश्ते से समस्याओं को दूर करेंगे। इस अवधि में समस्याएं आएंगी भी और दूर भी हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वाले वैवाहिक जीवन में प्रयत्न करके विवादों को टालने और विवाद को बढ़ने से भी रोकने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर, कुछ सावधानियों को अपनाकर आप वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाए रख सकेंगे।
लव लाइफ के लिए वृश्चिक राशि के लोगों को साल की शुरुआत में बहुत सावधानी रखनी होगी। शनि का प्रभाव पांचवे घर पर और राहु का प्रभाव चौथे घर पर होने से परिवार के लोगों का इंटरफेयर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा होगा, जो बार-बार आपको परेशान करेगा। शनि के प्रभाव से और बृहस्पति के आठवें भाव में होने के कारण जीवन में अचानक से कुछ बड़ी घटनाएं घटित होगी। जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में हिम्मत से काम लेना होगा और अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए आपको अपने प्रियजन से सब कुछ साफ-साफ कहना और सुनना होगा।
अक्टूबर से दिसंबर के बीच बृहस्पति के प्रभाव से लव मैरिज के योग बनेंगे और लव लाइफ में खुशियां लौट आएंगी। भाग्य भाव पांचवें से पांचवें भाव होता है। ज्योतिष के एक सूत्र “भावात भावम” के अनुसार भाग्य भाव भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है। इसके फलस्वरूप, 02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय प्रेम जीवन में उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। बस ध्यान रखें कि आपका प्रेम सच्चा हो, अन्यथा पंचम भाव में बैठे शनि रिश्ते को तोड़ सकते हैं और उस समय गुरु देव भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
वहीं, 31 अक्टूबर के बाद नौकरी में व्यस्त होने या अन्य कारणों से साथी के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक आपको प्रेम जीवन में सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार, इस पूरे वर्ष में ही आपको प्रेम संबंधों को प्यार से संभालना होगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक का समय प्रेम जीवन के लिए कमज़ोर रहेगा। लेकिन इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि अच्छी रहेगी और फिर 31 अक्टूबर से साल के अंत का समय औसत रहेगी। हालांकि, इन जातकों को प्रेम जीवन में मिलने वाले परिणाम आपके प्रयत्नों, कर्मों, निष्ठा, प्रेम और पवित्रता पर निर्भर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में सकारात्मक रहेगा, विशेषकर कुछ ख़ास परिस्थितियों में शुभ रह सकता है। लेकिन, प्रेम जीवन में रिश्ते को लेकर जरा सी लापरवाही परिणामों को कमज़ोर कर सकती है।
बता दें कि पंचम भाव में शनि देव पूरे वर्ष रहेंगे जो संकेत कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम करने वाले लोगों की शनि देव सहायता करेंगे। वहीं, जो लोग रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में शनि ग्रह समस्या पैदा करके टूटने की कगार पर ले सकते हैं। हालांकि, पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव की स्थिति साल 2026 में 5-6 महीने अनुकूल रहेगी। यह 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे।
शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा। हालांकि, आपको मिलने वाले परिणाम कभी-कभी कमज़ोर रह सकते हैं क्योंकि इस साल आपका स्वास्थ्य नाज़ुक रहने की आशंका है। ऐसे में, आपका खराब स्वास्थ्य आपकी शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन, आपकी सेहत ठीकठाक रहने पर आप पढ़ाई में औसत नतीजे प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि चतुर्थ भाव में राहु महाराज की उपस्थिति शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वहीं, पंचम भाव में शनि ग्रह मौजूद होंगे और ऐसे में, आपको पढ़ाई में मित्रों और साथियों का कोई ख़ास सहयोग नहीं मिलने की संभावना है। इस दौरान आप अपनी बुद्धि के दम पर या तो पढ़ाई में आगे निकल जाएंगे या फिर आपको सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाने में थोड़ा समय लग सकता है जिसके चलते आप पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। हालांकि, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह आपके आठवें भाव में रहेंगे और ऐसे में, यह अवधि शोध से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी।
02 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति अनुकूल स्थिति में होंगे जो कि वृश्चिक राशि के सभी छात्रों को शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी क्रम में, 31 अक्टूबर के बाद का समय पेशेवर शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष बुध देव भी ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे यानी कि बुध आपको शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
कुल मिलाकर, वर्ष 2026 में सिर्फ़ दो ग्रह शिक्षा में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, तो वहीं शिक्षा के कारक ग्रह की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी जो पढ़ाई में आपका सहयोग कर सकती है। इन परिस्थितियों में उन छात्रों को सफलता मिल सकती है जो लगातार मेहनत करेंगे। ऐसे में, आपको इस वर्ष मन लगाकर और सकारात्मक वातावरण में पढ़ाई करनी होगी। साथ ही, शिक्षा में आपको किसी का साथ मिले या न मिले, पर आपको अपने सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देना होगा, तब ही आप सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। टेक्निकल फील्ड के लोगों के लिए यह समय अवधि बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगी और जो स्टूडेंट इस फील्ड में पढ़ाई करेंगे, उन्हें भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। बृहस्पति के गोचर के बाद, आपके बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति रुचि और अधिक बढ़ेगी। वे अपनी बुद्धि और समझदारी का परिचय देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर आपके बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। इस साल आध्यात्मिक स्तर अच्छा होगा लेकिन संघर्ष भी अधिक रहने वाला है।
डा.अनीष व्यास ने बताया कि वर्ष 2026 वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में, आपको इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सावधान रहना होगा। साथ ही, अपने खानपान का ध्यान रखना होगा और उचित जीवनशैली अपनानी होगी, तब ही आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख पाएंगे। हालांकि, चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति देखें तो, शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और इस भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में, शनि देव आपको पेट से जुड़े रोग देने का काम शनि ग्रह कर सकते हैं।
वहीं, राहु देव 05 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, साल के ज्यादातर समय राहु की चौथे भाव में उपस्थिति आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं कही जा सकती है। ऐसे में, यह आपको हृदय, सीने या फेफड़ों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं या फिर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में वृश्चिक राशि के लोगों को साल 2026 में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने पड़ेंगे।
वर्ष का शुरुआती समय अच्छा रहेगा। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस्ट्रिक, जोड़ों में दर्द और जकड़न, लिवर प्रॉब्लम और छाती में दर्द आदि की शिकायत है तथा घर परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य भी आपको चिंता देंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, जिससे छोटी-छोटी बीमारियां आपको अपनी पकड़ में ले सकती हैं। सही पोषण और संतुलित डाइट ही आपको इन सब से बचा सकती है। मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा और सही समय पर भोजन के साथ आराम भी आवश्यक होगा। अपने रूटीन को अच्छा बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। साल के बीच में आपकी इम्यूनिटी मजबूत होने लगेगी, जिससे स्वाभाविक रूप से आपकी सेहत में सुधार होगा और उल्लेखनीय प्रगति आपको समय के साथ देखने को मिलेगी। जब आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान सतर्क जागरूक और मजबूत महसूस करेंगे। साल के दूसरे भाग में नींद पर ज्यादा ध्यान देना होगा। खुद को ज्यादा थकने से बचना होगा और बराबर आराम करना होगा। रोगों से बचने के लिए लगातार उन पर ध्यान देना, आवश्यक मेडिकल चेकअप कराना और डॉक्टर से संपर्क करना आपको समय-समय पर लाभ देता रहेगा और अच्छी हेल्थ भी प्रदान करेगा।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे में जलाएं। हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ करें। चीटियों को आटा डालें। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय या संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हमेशा बड़ों का सम्मान करें और क्रोध से बचें।
