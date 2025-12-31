31 दिसंबर 2025,

Tula Yearly Love Rashifal 2026 : प्यार, तकरार और फिर इकरार! तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Tula Yearly Love Rashifal 2026 : भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास से जानें तुला राशि का प्रेम राशिफल 2026। शनि और राहु की चाल कैसे प्रभावित करेगी आपका रोमांस और वैवाहिक जीवन? पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

Manoj Vashisth

Anish Vyas

Dec 31, 2025

Tula Yearly Love Rashifal 2026

Tula Yearly Love Rashifal 2026 : तुला राशि 2026 प्रेम भविष्यफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Tula Yearly Love Rashifal 2026 : भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में मिलाजुला रहेगा। हालांकि, कभी-कभी यह आपको औसत से कमज़ोर भी लग सकता है। इस साल आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो, छठे भाव में शनि की उपस्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन, पंचमेश के छठे भाव में जाने से आपको ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। वहीं, पंचम भाव में राहु देव का गोचर प्रेम जीवन में गलतफहमियां देने का काम कर सकता है। ऐसे में, आपको रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं।

गुरु ग्रह का सुरक्षा कवच और समय सीमा

साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु ग्रह की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में, अगर आप समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे, तो गलतफहमियों को दूर करते हुए रिश्ते को मधुर बना सकेंगे। साथ ही, इस अवधि में आपके सामने एक के बाद एक समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन, गुरु देव के प्रभाव की वजह से आप 2 जून से पहले की अवधि में इन समस्याओं से बच सकेंगे। वहीं, 02 जून से 31 अक्टूबर के दौरान गुरु ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर नहीं रहेगा, बल्कि राहु जैसे पाप ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में, रिश्ते में परेशानियां जन्म ले सकती हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का प्रभाव पुनः पंचम भाव पर रहेगा जो जातकों को बुद्धिमानी से अपना रिश्ता सुधारने के मौके देंगे।

वैवाहिक जीवन और आपसी तालमेल

साल का पहला भाग आपके लिए प्रेम और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से सकारात्मक रहेगा। लग्न में बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपके संबंधों में सामंजस्य और समझ बनी रहेगी। गुरु की स्थिति आपके लव लाइफ को जोश देने वाले या आगे बढ़ाने वाली होगी, जिससे आपके साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से और अधिक जुड़े महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे आपके संबंध में गहराई आएगी। साथ ही, इस समय के दौरान आपका पार्टनर भी आपके विचारों को समझेगा और आपके साथ अच्छे कम्युनिकेशन स्थापित करेगा।

विवाह के योग और नए प्रस्ताव

यह समय प्रेम संबंधों में बैलेंस बनाने और रिश्ते में विश्वास की नींव को मजबूत करने का हो सकता है। विवाह की दृष्टि से भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय आपको अपने जीवन साथी से मिलने और विवाह के प्रस्ताव को लेकर अच्छे संकेत मिल सकते हैं। इस अवधि में आपकी और आपके साथी की समझ में गहराई आएगी और आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के बारे में सोच सकते हैं।

साल के दौरान में लंबी यात्रा करने के भी योग बन सकते हैं। इन यात्राओं के दौरान आपको अपने लव लाइफ में भी कुछ नई खुशियां मिल सकती हैं। छोटी और महत्वपूर्ण ट्रैवलिंग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं, और हो सकता है कि इन यात्राओं में आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो। ये मुलाकातें दोस्ती में बदल सकती हैं, और संभव है कि आपको इस दौरान किसी से विशेष संबंध स्थापित करने का अवसर मिले। इन यात्राओं के दौरान आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और जोश देखने को मिलेगा। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो इन यात्राओं के दौरान कोई खास व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकता है।

राशिफल 2026

31 Dec 2025 06:28 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tula Yearly Love Rashifal 2026 : प्यार, तकरार और फिर इकरार! तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

