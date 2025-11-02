First Som Pradosh of November : नवंबर का पहला प्रदोष सोमवार को, जानें सोम प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त और महिमा

First Som Pradosh of November 2025 : देवों के देव महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह में दो बार, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास का प्रदोष व्रत 3 नवंबर 2025, सोमवार को मनाया जाएगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है।