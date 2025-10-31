Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे होने वाले नफा-नुकसान के साथ उससे जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी विचार कर लें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर-परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई सलाह को नजरंंदाज करने से बचना चाहिए।