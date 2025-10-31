Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Weekly Horoscope 2 November to 8 November 2025, Saptahik Rashifal : ज्योतिष की दृष्टि से यह सप्ताह (2 से 8 नवंबर 2025) कई राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। मेष, वृषभ और सिंह राशि के लिए यह समय विशेष रूप से प्रगति और लाभ का संकेत दे रहा है, वहीं कर्क और धनु राशि वालों को सावधानी और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपके करियर, कारोबार, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का हाल क्या रहेगा, जानने के लिए पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल और सरल उपाय। जानें, पंडित अनीष व्यास से किस राशि के जातकों को मिलेगी अप्रत्याशित सफलता और किसे रखना होगा सेहत का खास ख्याल।
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में प्रगति देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपका हर तरफ प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ता नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपको अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है।
यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात के योग बनेंगे, जिनकी मदद से आप भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने कारोबार को विस्तार देने की योजना पर काम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको व्यावसायिक कौशल से काम करना होगा और धन निवेश करते समय अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सत्ता-सरकार से सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपके अटके काम पूरे होंगे। इस दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय के भी अतिरिक्त स्रोत बनेंगे।
सेहत की दृष्टि से आपको इस सप्ताह मौसमी बीमारी से बचते हुए खान-पान का विशेष ख्याल रखना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है।
उपाय: शिव सहस्त्रनाम का पाठ करें।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता लिए है। इस सप्ताह आपकी रोजी-रोजगार से जुड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है।
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई तेजी का बड़ा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपकी मार्केट में साख बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आपने किसी योजना में पूर्व में निवेश किया था तो आपको इस सप्ताह उससे बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। परिवार में यदि आपकी किसी के साथ अनबन हो गई तो किसी वरिष्ठ की मदद से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
घर-परिवार के सदस्य आप पर भरोसा करेंगे और आपका अधिक समय उनके साथ हंसी-खुशी बीतेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बना रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। किसी के साथ हाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में आपसी प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह मिलाजुला नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां आपके जीवन में कुछेक परेशानियां आएंगी, वहीं आप अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उनका समाधान भी निकालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपके परिजन भी काफी मददगार साबित होंगे।
सप्ताह की शुरुआत में परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। जो लोग विदेश उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि आपके जीवन में आने वाली ऐसी सभी समस्याओं का समाधान सप्ताह के उत्तरार्ध में निकलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सत्ता-सरकार और इष्ट-मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से चले आ रहे विवादों को दूर करने में कामयाब होंगे।
आर्थिक दृष्टि से देखें तो सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस दौरान आपको कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान धन का लेन-देन करते समय तथा किसी योजना में धन निवेश करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है।
प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर प्रदर्शन करने से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम बेहद सावधानी और समझदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप बिजनेस से जुड़ी कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे होने वाले नफा-नुकसान के साथ उससे जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी विचार कर लें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको घर-परिवार से जुड़े किसी विवाद को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने से वरिष्ठ व्यक्ति की दी हुई सलाह को नजरंंदाज करने से बचना चाहिए।
व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप आप कमीशन या कांट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप पर अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है। कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने खान-पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगा। साथ ही साथ उन्हें अपनी दिनचर्या सही रखते हुए किसी भी प्रकार के नशे से दूरी बनाई रखनी होगी, अन्यथा आपको शारीरिक एवं मानसिक दाेनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जीवनसाथी की जरूरतों की अनदेखी न करें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जरा सी लापरवाही या फिर आलस्य के चलते पास हाथ आया अवसर या लाभ फिसलकर दूर जा सकता है। यदि आप इस सप्ताह अपने समय और धन का प्रबंधन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी।
इस सप्ताह आप पाएंगे कि आप पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से धीरे- धीरे मुक्त हो रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को उनके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। इस सप्ताह आप जिस क्षेत्र में भी प्रयास और परिश्रम करेंगे आपको उस क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा सफलता और उपलब्धि मिलती हुई नजर आएगी। कामकाजी महिलाओं को उनके क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र के साथ घर-परिवार में भी मान बढ़ेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। बाजार में फंसा धन निकल आएगा।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कोई नए व्यवसाय का प्रस्ताव मिल सकता है। कुल मिलाकर करियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी के पल बिताएंगे। जीवनसाथी से जुड़ी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में सुख-सौभाग्य लेकर आया है। इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार से जुड़ी नई राह दिखाई देगी। आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यह सप्ताह उनके लिए भी गुडलक लेकर आया है जो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते या फिर जिनका वहां पर करियर या कारोबार को लेकर कोई ख्वाब है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। आपके द्वारा किए गये काम या बनाई गई योजना की कार्यक्षेत्र में तारीफ हो सकती है।
परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भूमि-भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। कोर्ट-कचहरी से जुड़े विवाद आपसी बातचीत के जरिए सुलझेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ दर्शन अथवा किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग बनेंगे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के कारण आपका मन शांत रहेगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। निजी रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। इस दौरान विवाहित लोगों का संतान सुख से जुड़ा सपना पूरा हो सकता है। लव लाइफ भी शानदार रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग