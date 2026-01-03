Dhan Shakti Rajyog 2026: शुक्र मंगल की युति से बनेगा धन शक्ति राजयोग, इन राशियों की होगी मौज

Dhan Shakti Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शुक्र ग्रह को सौंदर्य और प्रेम का कारक माना गया है। वहीं मंगल ग्रह को साहस पराक्रम, आत्मविश्वास का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र और मंगल की एक साथ युति होने से धन शक्ति राजयोग का निर्माण होता है। गुरुवार 8 जनवरी को सुबह में 08:09 पर शुक्र और मंगल एक-दूसरे से 0° की कोणीय दूरी पर विराजमान रहेंगे। जिसके कारण इन दोनों की युति होगी। इस युति से धन शक्ति राजयोग बनेगा। ये राजयोग कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है।