Numerology 5: कैसे होते हैं मूलांक 5 के जातक, जानिए इनकी खासियत और स्वभाव

Numerology 5: जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5,14 या 23 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक का संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इसके साथ ही ये लोग हर मुश्किल घड़ी का डटकर सामना करते हैं। ये लोग को चुनौती लेना बहुत पसंद होता है। ये लोग चुनौती को लड़कर जीत हासिल करते हैं। मूलांक 5 के जातक बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। राजनेता, बाल गंगाधर तिलक, जवाहर लाल नेहरू, अर्जुन सिंह इन लोगों का भी मूलांक 5 ही है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के बारे में।