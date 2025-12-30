Numerology: इस तारीख के जन्में लोग होते हैं बचपन से ही स्मार्ट, कम उम्र में पाते है सफलता

istock
Numerology:अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म तारीख और नक्षत्र का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसके मूलांक के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। व्यक्ति के मूलांक असर उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ होता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसी जन्म तिथियों के बारे में चर्चा की गर्ई है, जिस जन्म तारीख पर जन्म लेने वाले लोग बहुत कम उम्र में ही बहुत कामयाब हो जाते हैं। इस मूलांक के जातक का दिमाग बचपन से ही बहुत शार्प होता है। अपने स्मार्टनेस के बल पर ये सारे काम में अव्वल होते हैं। आइए जानें इस खास मूलांक के बारे में ।
जन्म तिथि 5, 14, 23
अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14, या 23 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध को माना जाता है। इन लोगों के ऊपर बुध ग्रह की खास कृपा होती है। जिसके कारण इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है और ये अपना सारा काम आसानी से कर लेते हैं।
बुद्धिमान और मेहनती
बुद्ध के प्रभाव के कारण मूलांक 5 के जातक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। ये लोग अपनी तेज बुद्धि से मुश्किल से भी मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं। इन लोगों का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज चलता है। इन लोगों में बिजनेस करने की इतनी अच्छी समझ होती है कि इन लोगों को कभी नुकसान नहीं झलेना पड़ता है।
निर्णय लेने की शक्ति
मूलांक 5 के जातक के भीतर निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग कठिन से भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के अंदर बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है। ये लोग अपनी वाक्पटुता से किसी को भी अपनी बातों में ले लेते हैं।
इस क्षेत्र में बढ़ते हैं आगे
इस मूलांक के जातक नौकरी से ज्यादा बिजनेस करने में आगे बढ़ते हैं। इनका प्रदर्शन बिजनेस में बहुत अच्छा होता है। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण ये लोग अच्छी से अच्छी डील अपने नाम करवा लेते हैं। जिसके कारण इनको अपनी बिजनेस में बहुत मुनाफा देखने को मिलता है।
कम उम्र में बनते हैं कामयाब
मूलांक 5 के जातक की बुद्धि बचपन से ही बहुत तेज होती है। ये लोग बहुत कम उम्र में ही उस कामयाबी को देख लेते हैं जो बहुत से लोग जीवनभर नहीं देख पाते हैं। ये लोग अपनी कमाई को जी भर के खर्च करते हैं अपनी जिंदगी को भी खुलकर जीना पसंद करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग