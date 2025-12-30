Numerology: इस तारीख के जन्में लोग होते हैं बचपन से ही स्मार्ट, कम उम्र में पाते है सफलता

Numerology:अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जन्म तारीख और नक्षत्र का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसके मूलांक के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगाना भी बहुत आसान हो जाता है। व्यक्ति के मूलांक असर उसके जीवन पर जरूर पड़ता है। हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह के साथ होता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसी जन्म तिथियों के बारे में चर्चा की गर्ई है, जिस जन्म तारीख पर जन्म लेने वाले लोग बहुत कम उम्र में ही बहुत कामयाब हो जाते हैं। इस मूलांक के जातक का दिमाग बचपन से ही बहुत शार्प होता है। अपने स्मार्टनेस के बल पर ये सारे काम में अव्वल होते हैं। आइए जानें इस खास मूलांक के बारे में ।