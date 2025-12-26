Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इस मूलांक के जातक, पैसों से होता है प्यार

Numerology: अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जो लोग बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं। इस मूलांक के लोगों को पैसों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसके साथ ही ये लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं। ये लोग जिस काम में भी हाथ लगाते हैं, इन लोगों को उस काम में सफलता हासिल होती है। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 के बारे में। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने कि 5, 14, 23 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 5 होता है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के बारे में।