Numerology: पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं इस मूलांक के जातक, हर क्षेत्र में पाते हैं सफलता

Numerology: अंक शास्त्र में हर मूलांक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अंक शास्त्र के अनुसार जन्मतिथि के आधार पर मूलांक की गणना की जाती है। हर मूलांक के जातक की अपनी खासियत होती है। हमारा मूलांक हमारे जीवन पर बहुत हद तक असर डालता है। हमारा स्वभाव कैसा होगा और हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है। इन सब के बारे में मूलांक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अंक शास्त्र में एक ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिसके जातक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार माने जाते हैं। इस मूलांक के जातक अपनी तेज बुद्धि से जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं। आइए जानते हैं इस मूलांक के बारे में।