Numerology 2026: साल 2026 में इन तारीख पर जन्मे लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

Numerology 2026:नये साल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2026 में बहुत सारे ग्रह गोचर होने वाले हैं। इन ग्रह गोचर का असर राशियों और मूलांक वालों पर पड़ेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 सूर्य का साल रहने वाला है। सूर्य ग्रह को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 सूर्य ग्रह का साल रहेगा। जिसके कारण इस साल में कुछ मूलांक वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। ऐसे में आइए जाने किन मूलांक के लिए साल 2026 बड़े बदलाव लेकर आएगा।