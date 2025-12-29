29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology 2026: साल 2026 में इन तारीख पर जन्मे लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

Numerology 2026: साल 2026 सूर्य का साल रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार आने वाले साल कुछ मूलांक के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव ले आएगा। इन मूलांक वाली की जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 किन मूलांक वालों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 29, 2025

Numerology 2026

Numerology 2026 (chatgpt ai)

Numerology 2026:नये साल की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल 2026 में बहुत सारे ग्रह गोचर होने वाले हैं। इन ग्रह गोचर का असर राशियों और मूलांक वालों पर पड़ेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 सूर्य का साल रहने वाला है। सूर्य ग्रह को ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साल 2026 सूर्य ग्रह का साल रहेगा। जिसके कारण इस साल में कुछ मूलांक वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। ऐसे में आइए जाने किन मूलांक के लिए साल 2026 बड़े बदलाव लेकर आएगा।

इन जन्म तिथि वालों के जीवन में आएगा बदलाव

जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को होता है। उन लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 स्वामी सूर्य ग्रह को माना जाता है। साल 2026 भी सूर्य का ही साल होगा। जिसके कारण इन मूलांक वालो के करियर और नीजि जिंदगी में बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं। आप लोगों को अपने काम और रिश्तों के बीच में संतुलन बनना होगा। इसके साथ ही आप शिक्षा के क्षेत्र में नये अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30
जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की जन्म तारीख 3, 12, 21, 30 होती है। उन लोगों का मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। साल 2026 के ग्रहों की स्थिति के कारण आपके जीवन में आंतरिक और मानसिक शांति आएगी। इसके साथ ही आप रिश्तों और काम में कैसे संतुलन बनना ये अच्छे से समझ पाएंगे। रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मचिंतन और भावनात्मक विकास के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।

जन्म तारीख: 9, 18, 27
जिनका जन्म तारीख 9, 18, 27 को होता है, उनका मूलांक 9 होता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह को माना जाता है। साल 2026 में आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही नई नौकरी और नौकरी में प्रमोशन के खास योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बात बन सकती है। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 04:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology 2026: साल 2026 में इन तारीख पर जन्मे लोगों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mangal Gochar 2026: जनवरी के महीने में मंगल करेंगे गोचर, इन राशियों को भरेगी खाली झोली

Mangal Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Vastu Shastra Myths : वास्तु शास्त्र के प्रचलित मिथक, विवाह, शयनकक्ष, प्रवेश द्वार और करियर से जुड़ी सच्चाई

Vastu Shastra Myths
वास्तु टिप्स

Singh Varshik Rashifal 2026 : सिंह राशि वालों के लिए 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, धन, मान-सम्मान और नए अवसरों के संकेत

Singh Varshik Rashifal 2026
राशिफल

Tarot Rashifal : मंगलवार और पुत्रदा एकादशी का योग, आज किस राशि पर बरसेगा भाग्य और किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Tarot Rashifal
राशिफल

Paush Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी एकादशी के दिन ना करें इन चीजों का दान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

Paush Putrada Ekadashi 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.