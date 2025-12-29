साल 2026 में सेहत का हाल: किन राशियों को रहना होगा सावधान, किसे मिलेगी राहत?

साल 2026 सूर्य का वर्ष माना जा रहा है और ज्योतिष के अनुसार किसी भी साल की सेहत का आकलन शनि और बृहस्पति की स्थिति देखकर किया जाता है। साल 2026 में शनि पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पति की चाल मिथुन, कर्क और सिंह राशि के बीच बदलती रहेगी। ग्रहों की इस स्थिति का असर जनसामान्य की सेहत पर साफ दिखाई देगा। इस साल पेट, हड्डियों, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार आपकी सेहत कैसी रहने वाली है और क्या उपाय अपनाने चाहिए।