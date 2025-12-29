29 दिसंबर 2025,

सोमवार

धर्म/ज्योतिष

साल 2026 में सेहत का हाल: किन राशियों को रहना होगा सावधान, किसे मिलेगी राहत?

Health Horoscope 2026 के अनुसार यह साल सेहत के लिहाज से सावधानी और अनुशासन मांगता है। सही खानपान, समय पर इलाज और ग्रह अनुसार उपाय अपनाकर आप पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 29, 2025

सेहत (pc: gemini generated)

सेहत (pc: gemini generated)

साल 2026 सूर्य का वर्ष माना जा रहा है और ज्योतिष के अनुसार किसी भी साल की सेहत का आकलन शनि और बृहस्पति की स्थिति देखकर किया जाता है। साल 2026 में शनि पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे, जबकि बृहस्पति की चाल मिथुन, कर्क और सिंह राशि के बीच बदलती रहेगी। ग्रहों की इस स्थिति का असर जनसामान्य की सेहत पर साफ दिखाई देगा। इस साल पेट, हड्डियों, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं राशि अनुसार आपकी सेहत कैसी रहने वाली है और क्या उपाय अपनाने चाहिए।

मेष से कर्क राशि: सतर्कता और सुधार का साल

मेष राशि वालों के लिए 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। शनि की साढ़ेसाती के कारण तनाव, आंखों की परेशानी, सिरदर्द और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है। लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है।

वृष राशि वालों की सेहत इस साल बेहतर रहेगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन वजन और आंखों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

मिथुन राशि वालों को मानसिक तनाव, पेट और लीवर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खानपान और नियमित वॉक बेहद जरूरी रहेगा।

कर्क राशि वालों के लिए राहत भरा साल है। मानसिक तनाव कम होगा और पेट व आंखों की समस्याओं में सुधार दिखेगा, हालांकि हड्डियों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

सिंह से वृश्चिक राशि: सेहत में उतार-चढ़ाव

सिंह राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा गंभीर रह सकता है। पेट, लीवर, हार्ट और ब्लड प्रेशर पर विशेष ध्यान देना होगा।

कन्या राशि वालों की सेहत मिलाजुली रहेगी। बुखार, इन्फेक्शन और वजन बढ़ने की संभावना है।

तुला राशि वालों की सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा। पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी, लेकिन हड्डियों का ध्यान रखना जरूरी है।

वृश्चिक राशि वालों को छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव और साल के अंत में सर्जरी के योग बन सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति संभली रहेगी।

धनु से मीन राशि: सावधानी बेहद जरूरी

धनु राशि वालों को 2026 में हृदय, ब्लड प्रेशर और दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा।

मकर राशि वालों की सेहत में लगातार सुधार होगा, लेकिन बेवजह की चिंता नुकसान पहुंचा सकती है।

कुंभ राशि वालों की उतरती साढ़ेसाती के कारण मोटापा, पेट और बीपी की समस्या हो सकती है।

मीन राशि वालों को अचानक स्वास्थ्य समस्याओं से सतर्क रहना होगा, खासतौर पर हड्डियों और नसों को लेकर।

पूरे साल स्वस्थ रहने का आसान उपाय

साल 2026 सूर्य का वर्ष है। सभी राशियों के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना, सात्विक भोजन करना और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद लाभकारी रहेगा।

